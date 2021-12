Rétrospective 2021, septembre (1re partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



25e anniversaire du Rendez-vous des Grandes Gueules : place à la parole autochtone

Le Rendez-vous des Grandes Gueules, le festival de contes et de récits de la francophonie de Trois-Pistoles a célèbré cette année son 25e anniversaire en donnant la parole aux artistes des communautés autochtones du territoire, du 2 au 10 octobre. Son étoile a été la poète et réalisatrice innue Joséphine Bacon, qui prendra part à quatre activités de la programmation.

Dominique Anglade en tournée au Bas-Saint-Laurent

Dans le cadre de sa tournée régionale, la cheffe du Parti Libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, est allée à la rencontre d’agriculteurs et transformateurs du Bas-Saint-Laurent afin de mieux saisir les défis vécus par ce secteur. Cette dernière en a également profité pour se prononcer sur d’autres enjeux politiques en lien avec la région.

Pierre-Antoine Gosselin nommé chef d'antenne à TVA Québec

Le journaliste originaire de Rivière-du-Loup Pierre-Antoine Gosselin pilote depuis septembre dernier le bulletin d'informations de TVA Québec en duo aux côtés de la chef d'antenne Julie Couture qui cumule 23 ans d'expérience. Ces bulletins sont diffusés du lundi au vendredi à partir de 17 h 30.

Violente collision sur la rue de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup

Trois personnes ont été blessées dans une collision frontale survenue le 5 septembre vers 20 h 15 sur la rue de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup, près de l'intersection de la rue Devost. Une conductrice octogénaire y a perdu la vie.

L’Aventure du Portage, un plongeon dans le passé et l’inconnu

À l’occasion du 275e anniversaire de la reconnaissance historique du Chemin du Portage, quatre apprentis aventuriers participeront à une expédition de trois jours en forêt, dans l’authentique voie empruntée pendant des centaines années reliant le fleuve Saint-Laurent au lac Témiscouata.

Une ferme laitière détruite par un incendie à Saint-Arsène

Un incendie qui s’est déclaré peu après minuit le 6 septembre a complètement ravagé une ferme laitière située sur le chemin Caillouette à Saint-Arsène. Environ 120 bêtes qui se trouvaient à l’intérieur ont malheureusement péri.

Un promoteur intéressé à acheter l’église de Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup

Le président de la Fabrique de Saint-Patrice, Gaston Pelletier, a confirmé en septembre dernier qu’une personne qui travaille dans le domaine immobilier a démontré de l’intérêt à acheter l’église de Saint-François-Xavier à Rivière-du-Loup. Les démarches ont été qualifiées «d’embryonnaires».

Démonstration de force en faveur du maintien de la traverse

La Ville de Rivière-du-Loup, ses gens d’affaires et les acteurs du milieu touristique n’entendent plus être ignorés dans le dossier de l’avenir du lien maritime entre Saint-Siméon et la Pointe de Rivière-du-Loup. D’une voix commune, pressante, ils ont rappelé les raisons qui motivent la Ville à exiger du gouvernement du Québec le maintien du service de traversier sur place, le mardi 7 septembre. Ils ont du même coup lancé une vaste campagne de mobilisation citoyenne.

Junior BB : la Fromagerie des Basques en finale

L’équipe de la Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles, qui évolue dans la Ligue de baseball junior BB de Québec, a atteint la finale des séries éliminatoires pour une cinquième fois en sept ans au début du mois de septembre. La formation pistoloise s’offre ainsi la chance de défendre son titre de champion acquis en septembre 2020.

Projet de classe extérieure à l’École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup

Une équipe des membres du personnel de l’École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup s’est inscrite au Défi Everest dans le but d’amasser un montant de 25 000 $ qui permettra d’aménager un espace d’enseignement extérieur pour les élèves.

L’auteure Cyntia Dubé lance son roman fantastique «Errants»

L’auteure originaire de L’Isle-Verte, Cyntia Dubé a lancé officiellement son troisième roman intitulé «Errants» le samedi 11 septembre de de 17 h à 19 h au Café culturel de la Pointe de Rivière-du-Loup. Un ouvrage peuplé de créatures fantastiques qui invite les lecteurs à s’évader dans un monde imaginaire.

Aider des immigrants à s’installer et vivre ici

Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, le Centre local de développement (CLD) de la région de Rivière-du-Loup intervient pour aider des immigrants à s’installer et vivre ici. Deux agentes de développement immigration, Stéphanie Jeanne Bouchard et Bérangère Furbacco, multiplient les interventions d’intégration et d’accompagnement de personnes immigrantes pour qu’elles se sentent le plus possible chez elles.

Le recrutement de travailleurs en pleine évolution

En raison de la pénurie de main-d’œuvre qui frappe de nombreux secteurs d’activités économiques, le recrutement de travailleurs a considérablement évolué en 2021. «Les entreprises doivent accélérer le virage vers la diversité que sont les immigrants, la main-d’œuvre non formée, les personnes handicapées et les travailleurs de 60 à 69 ans», mentionne Darlène Caron, agente de développement au CLD de la région de Rivière-du-Loup.

Soraïda Caron, Tom Jacques et Laurence Veilleux finalistes du prix Artiste de l’année

Le Conseil des arts et des lettres du Québec et Culture Bas-Saint-Laurent ont annoncé les finalistes du Prix du CALQ – Artiste de l’année 2021. Il s’agit de Soraïda Caron (Danse – MRC des Basques), Tom Jacques (Musique – MRC de Rimouski-Neigette) et de Laurence Veilleux (Poésie – MRC de Rimouski-Neigette).

Résidence des Bâtisseurs : inauguration de l’agrandissement de 91 appartements

Gestion Résidence des Bâtisseurs a procédé le 13 septembre à l’inauguration officielle du dernier agrandissement de ce complexe immobilier pour retraités à Rivière-du-Loup. Il s’agit d’un investissement de 17,2 millions de dollars dans cette aile de six étages et de 91 appartements portant le total à 300 unités de logement.

Projet de caserne incendie de 12,7 M$ à Rivière-du-Loup : la Ville demandera des comptes

Deux jours après l’ouverture des soumissions reçues pour la construction de la caserne incendie à Rivière-du-Loup, l’écart de 1,9 M$ par rapport aux estimations commandées par la Ville de Rivière-du-Loup continue de faire des vagues. La mairesse Sylvie Vignet confirmait que le conseil municipal demanderait des comptes en lien avec cette nouvelle hausse de couts.

Gaétan Ouellet fier de son bilan à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac

S’il estime que «les défis étaient nombreux» à son élection, le maire sortant, Gaétan Ouellet, regarde en arrière et voit d’un très bon œil le travail accompli avec l’équipe municipale au cours de ses trois années à la tête de Témiscouata-sur-le-Lac. Il en traçait son bilan en septembre dernier.

Incendie majeur à Témiscouata-sur-le-Lac

Les pompiers des casernes 35 et 36 de Témiscouata-sur-le-Lac et de Saint-Louis-du-Ha! Ha! ont combattu un important incendie qui fait rage dans un immeuble de cinq logements de la rue Commerciale du quartier Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac le 14 septembre dernier.

