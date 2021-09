Pierre-Antoine Gosselin nommé chef d'antenne à TVA Québec

Le journaliste originaire de Rivière-du-Loup Pierre-Antoine Gosselin pilotera le bulletin d'informations de TVA Québec à compter du 7 septembre prochain en duo aux côtés de la chef d'antenne Julie Couture qui cumule 23 ans d'expérience. Ces bulletins sont diffusés du lundi au vendredi à partir de 17 h 30.

«Ç'a toujours été mon ambition d'occuper ce poste. J'ai regardé les plus grands comme Pierre Jobin, Pierre Bruneau, Sophie Thibault à TVA ou Céline Galipeau et Patrice Roy à Radio-Canada. Ce sont vraiment des modèles pour moi et j'avais le goût de faire ça dans la vie», explique Pierre-Antoine Gosselin.

Ce dernier baigne dans le milieu médiatique depuis l'âge de 17 ans. Il a fait ses premières armes à la radio de Rivière-du-Loup (CIEL-FM), a travaillé quelques années à la station de TVA CIMT-CHAU à Rivière-du-Loup également, puis il a fait de la radio au Saguenay avant de se diriger vers TVA à Québec.

«Je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Québécor et TVA entament un virage jeunesse et je suis fier d'en faire partie. Travailler avec une machine de l'information comme Julie Couture, j'ai encore de la difficulté à y croire [...] L'animation du bulletin de nouvelles permettra de faire ressortir ma personnalité et le public aura l'occasion de me connaitre», ajoute le journaliste âgé de 30 ans.

«Grandir à l’interne fait partie de notre ADN chez Québecor, confie Nathalie Langevin, directrice générale et ventes TVA Québec et directrice générale des ventes Journal de Québec, par communiqué de presse. Avec ce duo à l’animation, nous gardons le cap sur notre engagement d’offrir aux Québécois une marque rassembleuse, actuelle et qui laisse place à la relève. Je tiens à féliciter Pierre-Antoine qui depuis son arrivée à TVA, n’a pas ménagé ses efforts pour gravir les échelons.»

À son arrivée à la salle des nouvelles de TVA Québec en 2018, Pierre-Antoine Gosselin s'est démarqué autant à la caméra qu’auprès de ses collègues. En juin dernier, il a eu droit à son baptême à l’échelle provinciale en prenant la barre du TVA 22 h, un défi qu’il a relevé avec brio. «Je suis fier de venir de Rivière-du-Loup et je sais que les gens de la région sont fiers et contents pour moi.»