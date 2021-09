Accident mortel sur la rue de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup

Une conductrice âgée de 88 ans a perdu la vie dans une violente collision survenue vers 20 h 15 le 5 septembre sur la rue de l'Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup. Son décès a été constaté au centre hospitalier selon la Sûreté du Québec.

«Une enquête a été ouverte, présentement on n'exclut pas l'hypothèse du malaise pour expliquer cet accident», a affirmé la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice D'Orsainville. L'identité de la victime a été dévoilée ce matin, il s'agit de Lorraine Martin, âgée de 88 ans.

Cette dernière circulait en direction est sur la rue de l'Hôtel-de-Ville. Elle a percuté une chaine de trottoir près de la rue Devost, ce qui lui a fait perdre la maitrise de son véhicule. Ce dernier est entré en collision frontale avec une autre voiture qui arrivait en sens inverse.

Les deux autres personnes impliquées dans cet accident ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Les pinces de désincarcération ont été utilisées par les pompiers du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup pour les extirper de la carcasse du véhicule. Le toit a d'ailleurs été retiré. Les pompiers ont travaillé pendant plus d'une heure afin de permettre aux paramédics de transporter les victimes vers le centre hospitalier.

Un reconstitutionniste en scène d'accident a été demandé sur place pour faire la lumière sur les causes et les circonstances de la collision. La rue de l'Hôtel-de-Ville a été fermée une partie de la nuit pour permettre aux autorités de mener leur enquête et elle est maintenant rouverte.

