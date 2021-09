Projet de caserne incendie de 12,7 M$ à Rivière-du-Loup : la Ville demandera des comptes

Deux jours après l’ouverture des soumissions reçues pour la construction de la caserne incendie à Rivière-du-Loup, l’écart de 1,9 M$ par rapport aux estimations commandées par la Ville de Rivière-du-Loup continue de faire des vagues. La mairesse Sylvie Vignet confirme que le conseil municipal demandera des comptes en lien avec cette nouvelle hausse de couts.

«J’ai encore de la misère à le digérer. Ç’a été une grosse discussion qu’on a eue lundi soir. Les professionnels vont être en Ville lundi prochain. On a des questions à poser parce qu’on trouve assez spéciale toute l’escalade de couts et on veut des explications […] Qu’est-ce qui s’est passé dans ce dossier-là pour que les couts montent tout le temps comme cela?», s’interroge Sylvie Vignet.

Le projet global de caserne incendie, après la réception des offres des entrepreneurs, est maintenant estimé à 12,7 M$, une augmentation de près de 35 % en quelques mois. Ce montant comprend les couts de construction de la caserne, l’achat du terrain situé à l'angle des rues Témiscouata et des Cheminots, la décontamination, les frais de contingence, l’ameublement, les équipements, etc. En juin dernier, le cout total du projet est passé de 8,3 M$ à 10,6 M$. Cette hausse de près de 2,3 M$ a été expliquée notamment par la flambée du prix des matériaux (acier, bois, ciment), par le rehaussement de la capacité portante du terrain et par la révision des honoraires. Le projet de construction de la caserne seulement est chiffré à 11,1 M$.

Les travaux doivent commencer avant le 31 décembre 2021 si la Ville veut conserver sa subvention de 3,25 M$ accordée par le gouvernement du Québec. «On avait demandé un report pour la subvention, mais il nous a été refusé. Si on ne le fait pas, on perd notre subvention […] On est pratiquement au pied du mur. Il faut faire un choix», explique Mme Vignet.

La plus basse soumission pour la construction de la caserne incendie est celle de l’entreprise Marcel Charest et fils inc. de Saint-Pascal au montant de 11 152 743 $, taxes incluses. Les deux autres soumissionnaires sont Kamco Construction Inc de La Pocatière, à 11,3 M$ et Construction Béton 4 Saisons de Saint-Arsène avec une offre se chiffrant à 11,9 M$. Ces montants incluent les taxes.

FARDEAU FISCAL

La Ville de Rivière-du-Loup recevra un remboursement de 100 % de la TPS et de 50 % de la TVQ pour ce projet, confirme le directeur général, Denis Lagacé. La mairesse souhaite éviter d’augmenter le fardeau fiscal des citoyens. La Ville ira donc piger dans ses surplus non affectés afin de défrayer les couts supplémentaires liés au projet de construction de la caserne incendie.

«On a des surplus et on va s’en servir pour faire nos projets et ne pas affecter la taxation des gens. Normalement, ça ne devrait pas avoir d’effet sur la taxation de la population […] Ça n’a pas de fin et ça n’a pas de bon sens. Toutes les énergies et les argents qui sont mis là. Si on ne le fait pas, on met encore un autre million de côté pour les services professionnels. À un moment donné, il faut que ça arrête», ajoute la mairesse de Rivière-du-Loup. Cette dernière souligne que la Ville se procurera une infrastructure pour les 50 à 60 prochaines années. «Ce sera fonctionnel, les pompiers seront fiers et on va être fier d’avoir ce bâtiment-là, enfin!».

Les détails financiers du projet seront présentés à la population lors de la séance du conseil municipal qui aura lieu lundi prochain à 20 h.

