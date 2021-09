Projet de classe extérieure à l’École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup

Une équipe des membres du personnel de l’École internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup s’est inscrite au Défi Everest dans le but d’amasser un montant de 25 000 $ qui permettra d’aménager un espace d’enseignement extérieur pour les élèves.

Le cout total de ce projet est évalué à environ 55 000 $. L’entreprise ESKair Aménagement s’assurera que le tout soit conforme aux normes canadiennes pour les aires de jeux publiques. Des approches ont aussi été effectuées dans la communauté afin de financer cet aménagement.

«On souhaite réaliser ce projet en plusieurs phases, sur une période de trois ans, c’est la raison pour laquelle on participe au Défi Everest cette année. L’objectif est de faire de la pédagogie à l’extérieur en augmentant l’activité des physiques des élèves», explique la directrice de l’École internationale Saint-François-Xavier, Karine Bernier.

Cet aménagement sera situé entre la rue Saint-Henri et le chalet, près de la patinoire. Les enseignants pourront ainsi réserver des plages horaires afin de fréquenter la classe extérieure avec leurs élèves. Elle pourrait aussi être utilisée en hiver. «Le port du masque et la distanciation physique nous ont encouragés à aller enseigner dehors depuis un an et demi. Ça nous a ouvert cette porte et nous nous servons de cette opportunité», ajoute Mme Bernier.

Cette dernière ajoute que cette installation pourra ensuite être utilisée par toute la communauté. «C’est une motivation supplémentaire pour nous de rendre cet aménagement accessible à tous. L’ouverture sur la communauté fait partie intégrante du programme international», souligne-t-elle. Le Défi Everest se tiendra à Rivière-du-Loup, du 17 au 19 septembre. L’École internationale Saint-François-Xavier collabore avec cet événement depuis la première édition pour accueillir les participants.