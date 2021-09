Démonstration de force en faveur du maintien de la traverse

La Ville de Rivière-du-Loup, ses gens d’affaires et ses acteurs du milieu touristique n’entendent plus être ignorés dans le dossier de l’avenir du lien maritime entre Saint-Siméon et la Pointe de Rivière-du-Loup. D’une voix commune, pressante, ils ont rappelé les raisons qui motivent la Ville à exiger du gouvernement du Québec le maintien du service de traversier sur place, ce mardi 7 septembre. Ils ont du même coup lancé une vaste campagne de mobilisation citoyenne.

La mairesse Sylvie Vignet, les membres du conseil municipal et l’état-major de Rivière-du-Loup étaient accompagnés de nombreux dignitaires et personnes influentes du milieu des affaires et du tourisme, près du NM Trans-St-Laurent, lors d’une conférence de presse à grand déploiement. Les quatre préfets du KRTB étaient présents en appui aux démarches de la ville.

D’une même voix, il ont plaidé pour que Rivière-du-Loup garde sa traverse, présente depuis plus de 112 ans. Une institution vitale pour l’économie de la ville et de son milieu. Son départ, disent-ils, seraient une catastrophe et une profonde injustice.

Le député fédéral Bernard Généreux et un représentant du député Denis Tardif étaient aussi là pour entendre les revendications.

MOBILISATION ET PÉTITION

La Ville a donc présenté son argumentaire, basé notamment sur l’impact qu’exerce la traverse sur l’économie locale, sur le respect des engagements pris dans le passé par le gouvernement du Québec et par la STQ ainsi que sur la nécessité d’unir l’ensemble des parties prenantes pour trouver une fois pour toutes une solution durable à l’envasement au secteur du quai. On veut également faire en sorte que le projet de carrefour maritime, que la Ville a dû mettre sur la glace le temps d’obtenir la garantie que la traverse allait demeurer à Rivière-du-Loup, puisse enfin se concrétiser et donner une porte d’entrée respectable aux visiteurs qui transitent par la traverse.

«Ce qu’on veut, c’est que la STQ et le gouvernement du Québec respectent leurs engagements et qu’ils prennent la pleine mesure d’un éventuel déménagement de la traverse dans un milieu comme le nôtre. On veut travailler avec la STQ pour trouver des solutions durables mais pour ça, il faut qu’on nous fasse une place dans le processus», a précisé le directeur général de la Ville, Denis Lagacé.

Une campagne de mobilisation intitulée «À Rivière-du-Loup, notre traverse on y tient!» sera déployée dans les prochaines semaines par l’entremise d’affiches, de publicités et d’information aux citoyens. Toute personne qui a à cœur le maintien de la traverse à la Pointe de Rivière-du-Loup est invitée à signer la pétition créée pour l’occasion, accessible à l’adresse VilleRDL.ca/traverse ou encore en visitant le site de l’Assemblée nationale du Québec, où est hébergée la pétition.

Les commerçants seront également invités à participer aux efforts de mobilisation en affichant un visuel dans leur commerce et en informant leur clientèle sur cet enjeu majeur. Des démarches en ce sens seront faites prochainement avec la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup ainsi qu’avec Espace Centre-Ville.

Plus de détails suivront...