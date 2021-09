Trois offres de plus de 11 M$ pour la construction de la nouvelle caserne à Rivière-du-Loup

La plus basse offre pour la construction de la nouvelle caserne incendie de la Ville de Rivière-du-Loup se chiffre à plus de 11 M$, incluant les taxes, soit 1,5 M$ de plus que les estimations. Trois entrepreneurs de la région ont soumis leurs offres, soit Marcel Charest et Fils Inc. de Saint-Pascal, Kamco Construction Inc. de La Pocatière et Construction Béton 4 Saisons.

L’ouverture des soumissions s’est déroulée le 13 septembre. Les résultats certifiés ont été déposés peu après 16 h 20. Le plus bas prix soumis lors de l’appel d’offres provient de l’entrepreneur Marcel Charest et Fils Inc de Saint-Pascal, avec 11,1 M$. Le deuxième soumissionnaire est Kamco Construction Inc de La Pocatière, à 11,3 M$. Construction Béton 4 Saisons a aussi soumis une offre se chiffrant quant à elle à 11,9 M$. À noter que ces montants incluent les taxes.

Le directeur des communications de la Ville de Rivière-du-Loup, Pascal Tremblay, souligne que ces offres se situent à environ 1,5 M$ au-dessus des estimations. Les élus se rencontreront ce soir et devraient s’entretenir avec les médias le 14 septembre en avant-midi à ce sujet. À noter que la Municipalité pourrait toucher un remboursement d'une partie de la TPS et de la TVQ pour la réalisation de ce projet.

En juin, les couts de construction de cette infrastructure, qui sera située sur la rue Témiscouata, étaient évalués à environ 10,6 M$ par la Ville de Rivière-du-Loup. En quelques mois seulement, le cout du projet était passé de 8,3 M$ à 10,6 M$, une hausse de 2,2 M$, en raison, notamment, de la flambée du prix des matériaux (acier, bois, ciment), par le rehaussement de la capacité portante du terrain et par la révision des honoraires.

Près d’un million de dollars a déjà été investi pour l’achat du terrain et les frais d’honoraires. Les travaux de construction doivent débuter avant le 31 décembre 2021 pour garantir le versement de la subvention gouvernementale de 3,25 M$ accordée. Le gouvernement a refusé d’offrir une somme plus importante, ainsi que de repousser cette date butoir.