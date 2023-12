Comment vous en tenir à vos résolutions du Nouvel An cette année

(EN) Pour beaucoup d’entre nous, il est difficile de mener à bien une résolution du Nouvel An, mais c’est une bonne façon de se pousser à atteindre des objectifs importants.

Quelle que soit votre résolution cette année, voici quelques conseils pour vous aider à rester sur la bonne voie :

Élaborer un plan

L’élaboration d’un plan d’action réaliste, étape par étape, facilite la poursuite de votre objectif quand les choses se corsent. Si vous arrêtez de fumer, par exemple, déterminez la date de votre dernière cigarette et choisissez des outils et des méthodes vous permettant de gérer les envies de fumer. Indiquez les raisons qui vous ont poussé à arrêter de fumer : elles seront votre source de motivation, au besoin. Prévoyez comment vous éviterez les situations qui vous redonneront envie de fumer, et pensez à ce que vous ferez à défaut de chercher une cigarette (peut-être, vous brosser les dents ou faire une marche rapide) afin de ne pas avoir à trouver une solution de remplacement à la dernière minute.

Demander un accompagnement et du soutien

Parlez à quelqu’un de votre objectif et de la façon dont vous prévoyez l’atteindre. Si vous souhaitez faire de l’exercice plus souvent, vous pouvez demander l’aide des copains de gym ou lui envoyer une photo de chacune de vos séances. Si vous arrêtez de fumer, vous pouvez demander à quelqu’un de vous rappeler pourquoi vous le faites ou de vous aider à vous distraire de l’envie de fumer.

Le fait d’avoir quelqu’un qui vous encourage et qui est fier de vos réalisations peut grandement vous aider à atteindre vos objectifs. Ce soutien peut être différent d’une personne à l’autre. Il pourrait provenir d’un ami ou d’une amie, d’un membre de la famille ou d’un professionnel de la santé, comme un conseiller ou un accompagnateur en abandon du tabac.

Essayer plusieurs méthodes

Il n’y a probablement pas qu’une seule bonne façon d’atteindre votre objectif, alors pourquoi ne pas envisager plusieurs stratégies à la fois? Il est prouvé qu’une combinaison d’outils et de soutien augmente les chances d’arrêter de fumer définitivement. Santé Canada affirme que les outils d’abandon du tabac, comme les thérapies de remplacement de la nicotine et/ou les médicaments sur ordonnance, ainsi que la consultation, peuvent doubler vos chances de réussite.

Savoir que chaque étape est une réussite

Si vous êtes comme la plupart des gens, il se peut que vous ne puissiez pas vous en tenir à votre résolution sans éprouver quelques difficultés à votre première tentative. Toutefois, chaque pas que vous faites en vue d’atteindre votre objectif est une expérience de plus à votre actif, et vous pouvez en être fier. Apprenez de vos rechutes afin de prévoir votre prochaine tentative.

Lorsqu’il est question de tabagisme, quelques tentatives sont habituellement requises pour arrêter de fumer. Et cela est normal : c’est en persévérant que vous atteindrez ultimement votre objectif. Si votre résolution est d’arrêter de fumer, sachez que c’est possible et qu’il existe de nombreux services d’abandon du tabac gratuits dans les communautés à l’échelle du pays. Pour obtenir de plus amples renseignements et des conseils de vraies personnes, et pour connaître leurs histoires de réussite, visitez le site canada.ca/arreter-fumer.