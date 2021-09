Résidence des Bâtisseurs : inauguration de l’agrandissement de 91 appartements

Gestion Résidence des Bâtisseurs a procédé le 13 septembre à l’inauguration officielle du dernier agrandissement de ce complexe immobilier pour retraités à Rivière-du-Loup. Il s’agit d’un investissement de 17,2 millions de dollars dans cette aile de six étages et de 91 appartements portant le total à 300 unités de logement.

Depuis l’acquisition du bâtiment du 168 rue Fraser en 2014, Gestion Résidences des Bâtisseurs a investi plus de 30 M$ en améliorations, rénovations, ajouts de services et agrandissements. «Le degré de satisfaction des résidents est éloquent. Ils apprécient le travail et la disponibilité de notre équipe en plus de la beauté de l’environnement dans lequel nous sommes établis. Ce nouveau développement est déjà occupé à plus de 50 %. Nous avons aussi ajouté plus de 20 employés et nous en cherchons encore», a noté Benoit Belzile, directeur général de la Résidence des Bâtisseurs de Rivière-du-Loup.

«Notre mission est d’offrir aux nouvelles générations de retraités un environnement sain, stimulant et confortable où ils se sentent en sécurité avec le soutien attentionné de notre personnel. Nous faisons le pari d’investir dans les régions et nous sommes fiers d’accroitre notre offre afin que les retraités puissent demeurer dans leur communauté», a renchéri Kristel Louboutin, vice-présidente Ventes, marketing et communications chez Gestion Résidences des Bâtisseurs.

«Pour la ville de Rivière-du-Loup, cet investissement de 30 M$, c’est une douceur à mes oreilles», a lancé Sylvie Vignet, mairesse. Les personnes qui voudraient découvrir ce complexe immobilier pour retraités et avoir davantage de renseignements pourront participer à une journée portes ouvertes ce dimanche 19 septembre de 13 h à 16 h. Des employés seront sur place pour vous accueillir et vous faire visiter cette magnifique résidence pour ainés.