Une ferme laitière détruite par un incendie à Saint-Arsène

Un incendie qui s’est déclaré peu après minuit le 6 septembre a complètement ravagé une ferme laitière située sur le Chemin Caillouette à Saint-Arsène. Environ 120 bêtes qui se trouvaient à l’intérieur ont malheureusement péri.

D’après le chef des opérations du Service de sécurité incendie de la MRC de Rivière-du-Loup, Gaétan Michaud, le propriétaire avait travaillé sur son écureur au cours de la journée. De retour chez lui en soirée, il a vu une boule de feu s’échapper de sa ferme. Il a alors alerté les services d’urgence. À l’arrivée des pompiers, le bâtiment commençait déjà à s’effondrer.

«Nous avons travaillé en protection. On a sauvé un garage situé à l’arrière de la grange, on a refroidi les silos et nous avons adopté une approche défensive pour éviter une propagation de l’incendie», explique Gaétan Michaud.

Vers 6 h du matin, des flammes s’échappaient toujours d’une mule d’ensilage située entre deux silos. Le feu s’est attaqué à environ 90 mètres (300 pieds) de structures qui comprenaient une laiterie et des étables. «On a des foyers de chaleur un peu partout, des amas de foin et de bran de scie. On en a encore au moins pour l’avant-midi à travailler», ajoute M. Michaud.

Les pompiers des casernes de Saint-Arsène, Cacouna, Saint-Épiphane et Saint-Paul-de-la-Croix ont été demandés sur les lieux afin de fournir de l'eau en quantité suffisante, puisque ce secteur n'est pas desservi par le réseau d’aqueduc. L’eau était apportée par camion-citerne à des réservoirs montés sur place. Une pelle mécanique a été utilisée pour déplacer les débris afin que les pompiers puissent atteindre les points chauds avec leurs lances. Hormis les bêtes, personne n’a été blessé lors de cette intervention.