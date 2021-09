Caserne incendie à 11 M$ : la Ville de Rivière-du-Loup ira de l'avant

La Ville de Rivière-du-Loup a confirmé le 14 septembre par voie de communiqué qu'elle ira de l'avant avec la construction de la nouvelle caserne incendie sur la rue Témiscouata dans le quartier Saint-Ludger, malgré des soumissions de 1,9 M$ plus élevées que les estimations des couts de construction.

La plus basse soumission reçue est celle de l’entreprise Marcel Charest et fils inc. de Saint-Pascal au montant de 11 152 743 $, taxes incluses. Les travaux vont débuter avant la fin de l’année ce qui garantira l’octroi d’une subvention de 3,25 M$ du gouvernement du Québec pour le projet. Les couts de construction de la caserne étaient évalués à un peu plus de 9 M$, incluant les frais de contingence.

«Bien que les coûts de construction du bâtiment soient de près de 1,9 M$ plus élevés que l’estimation, nous sommes plus que résolus à aller de l’avant pour enfin doter notre ville d’une caserne incendie digne de ce nom, explique la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet. Ça fait trop longtemps que ce projet est pelleté par en avant; il faut assumer le fait que peu importe la solution retenue, l’investissement requis est élevé mais servira pour les 50 ou même les 60 prochaines années. Nous allons assumer l’écart des coûts avec une partie des surplus accumulés non affectés pour éviter de piger davantage dans les poches des citoyens.»

Les deux autres soumissionnaires sont Kamco Construction Inc de La Pocatière, à 11,3 M$ et Construction Béton 4 Saisons de Saint-Arsène avec une offre se chiffrant à 11,9 M$. Ces montants incluent aussi les taxes. Pour le moment, la Ville de Rivière-du-Loup ne peut confirmer si elle recevra un remboursement de la TPS et de la TVQ pour la réalisation de ce projet. En juin, les couts globaux de ce projet (couts de construction de la caserne, achat du terrain, décontamination, frais de contingence, ameublement, etc.) qui sera situé sur la rue Témiscouata, étaient estimés à environ 10,6 M$ par les experts consultés par la Ville de Rivière-du-Loup. Les couts de la construction de la caserne incendie seulement se chiffrent à 11,1 M$ selon la plus basse offre soumise à la Ville de Rivière-du-Loup.

En quelques mois, le cout total du projet était passé de 8,3 M$ à 10,6 M$, une hausse de 2,2 M$, en raison, notamment, de la flambée du prix des matériaux (acier, bois, ciment), par le rehaussement de la capacité portante du terrain et par la révision des honoraires. Les travaux de construction doivent débuter avant le 31 décembre 2021 pour garantir le versement de la subvention gouvernementale de 3,25 M$. Le gouvernement a refusé d’offrir une somme plus importante, ainsi que de repousser cette date butoir.

La prochaine caserne de pompiers regroupera au même endroit tous les véhicules et équipements de protection incendie. L’édifice comprendra également les espaces nécessaires pour délivrer son mandat de pôle régional de formation de l’École nationale des pompiers du Québec et pour accueillir l’organisation municipale de sécurité civile lors de situations d’urgence.

Les détails financiers du projet seront présentés lors de la prochaine séance du conseil municipal qui aura lieu lundi prochain à 20 h.