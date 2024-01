Rétrospective 2023 : décembre

Info Dimanche vous présente sa revue de l’année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Repreneuriat : l’exemple à succès de Verbois

L’acte de reprendre ou de racheter une entreprise existante pour en assurer la progression et le développement, ce qu’on appelle le repreneuriat, est discuté de plus en plus au Canada et ce n’est pas un hasard. On estime que 76 % des entreprises au pays seront à la recherche d’une relève dans la prochaine décennie*, faisant de cette avenue une option intéressante pour les gens souhaitant joindre ou poursuivre dans le milieu des affaires. Dans la région, les dernières années ont mis de l’avant de belles histoires à succès, dont celle de Verbois.

La Poissonnerie Lauzier s'ancre à Rivière-du-Loup

Lorsqu'il a fait l'acquisition de la Poissonnerie Cartier en 2021, le propriétaire et fondateur de la populaire Poissonnerie Lauzier de Kamouraska, Bernard Lauzier, avait déjà de grandes ambitions pour la petite poissonnerie du boulevard Cartier de Rivière-du-Loup.

Pour l’amour du beurre

La gourmande, dormeuse et souriante Ylang Barret, l’entrepreneure derrière La Grasse Matinée de Trois-Pistoles, a lancé sa boulangerie artisanale en septembre dernier. Amoureuse du beurre, la Pistoloise d’adoption native de l’île de la Réunion s’est découvert une passion pour les viennoiseries il y a près de 10 ans.

Un Louperivois brille aux championnats du monde de canicross

Un athlète de Rivière-du-Loup a fait partie de la délégation canadienne qui a pris part aux récents championnats du monde de canicross, disputés à Olvega, une commune située au nord-ouest de Madrid, en Espagne. Olivier Gagnon s’y est dépassé avec sa chienne Sweet, terminant au 12e rang mondial à l’épreuve individuelle et au 4e rang au relais. Pas mal pour une discipline qu’il a découverte encore tout récemment.

Plus de 50 000 $ remis en dons à la jeunesse en 2022-2023 : Un Club Optimiste dynamique, présent et généreux à Rivière-du-Loup

«Inspirer le meilleur chez les jeunes.» Voilà la mission que se donnent les Clubs Optimistes de la province. Un objectif ambitieux, mais pour lequel l’organisme sans but lucratif louperivois ne lésine aucun effort. Chaque année, de nombreuses activités sont organisées pour la jeunesse du milieu. Des milliers de dollars sont aussi remis à des initiatives qui la touche directement.

Biscuits sourire des Fêtes : 10 000 $ remis aux Sphinx de l’ESRDL

La campagne Biscuit sourire des Fêtes, qui se déroulait du 13 au 19 novembre, a permis aux Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin de recueillir 10 000 $ pour le programme de hockey des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Apprentissage en milieu de travail : une première cohorte de Groupe Lebel diplômée

Une première cohorte de sept travailleurs du Groupe Lebel oeuvrant à l’usine IB EWP dans le quartier Sully à Pohénégamook a été diplômée. Ils ont suivi une formation de 170 heures en entreprise afin de décrocher leur diplôme d’études professionnelles (DEP) en opération d’équipements. «Pour le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, c’est une première», s’est réjoui Luc Soucy, directeur de la formation professionnelle et du service aux entreprises au CSSFL.

Le Marché Desbiens de Cacouna a changé de mains

Trois mois et cinq jours après avoir mis en vente le Marché Desbiens et fils de Cacouna, Luc Hallé a officiellement clos un chapitre de sa vie le 27 novembre. Il a vendu le commerce de proximité à Christian Desbiens, et ce, en beaucoup moins de temps qu’il ne l’avait prévu.

Grande guignolée des médias 2023 : Info Dimanche et Le Manoir Lafontaine récoltent 12 503,60 $

Grâce à la générosité exceptionnelle des gens de la région et du Manoir Lafontaine, Info Dimanche a amassé une somme de 12 503,60 $ le 7 décembre lors de la Grande guignolée des médias. Un nouveau record pour l’hebdomadaire régional.

Les locataires du Bas-Saint-Laurent sont les plus pauvres du Québec

Un regroupement d’organismes communautaires impliqués dans le domaine du logement au Bas-Saint-Laurent a interpelé le premier ministre François Legault le 4 décembre en raison de l’ampleur des besoins dans la région.

Les pompiers de Rivière-du-Loup retrouvent leur vieux Fargo 1937

Le Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup a retrouvé un vieux compagnon : un camion autopompe Fargo 1937. Le véhicule, une pièce de collection, a réintégré la caserne incendie louperivoise à l’approche de la période des Fêtes, après avoir passé plusieurs années au sein de Noël Chez Nous.

Dévouée à aider les enfants atteints de déficience

À 16 ans, la jeune femme élève au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, Chloé Dumais a déjà trouvé sa voie. Elle souhaite aider les enfants atteints de déficience physique ou mentale ainsi que leur entourage. Chaque jour, elle trace son chemin en ce sens et travaille déjà à améliorer la vie de familles pendant quelques instants.

Des ateliers pour vivre sa grossesse en pleine conscience

La Maison de la Famille du Grand-Portage, en collaboration avec la psychologue et professeure à l’Université du Québec à Rimouski, Marie-Josée Tremblay, lance son tout nouveau programme «Vivre sa grossesse sereinement : ateliers de pleine conscience pour les mamans». Ce dernier a pour objectif de favoriser le bien-être psychologique des futures mères pendant leur grossesse.

Une enveloppe de 2 M$ pour soutenir l’innovation au Bas-Saint-Laurent

Le tout premier Fonds de soutien en innovation du Bas-Saint-Laurent, mis en place par le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, le gouvernement du Québec et les partenaires de l’Entente intersectorielle en innovation, a été officiellement lancé le 11 décembre au Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Cette initiative de 2 M$ vise à favoriser le développement de projets innovants qui n’entrent pas dans les cases des programmes de financement disponibles actuellement.

Dernière journée de débrayage du Front commun

Au terme d’une semaine de grève des 12 000 membres du Front commun au Bas-Saint-Laurent, Info Dimanche est allé à la rencontre de la présidente intérimaire du Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires (SPSICR) du territoire faisant partie de la Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Joannie Dubé, présente au Centre hospitalier du Grand-Portage (CHRGP) de Rivière-du-Loup le 13 décembre. «On a un momentum pour faire changer les conditions de travail», croit-t-elle.

Drogues au volant : savoir déceler les signes de capacités affaiblies

Lampe de poche en main, un policier se penche vers votre véhicule lors d’un point de contrôle concernant l’alcool et la drogue à Rivière-du-Loup. «Avez-vous consommé de l’alcool ou des stupéfiants ce soir?» Peu importe la réponse que vous donnerez à ce moment, de nombreux signes ne mentent pas et peuvent rapidement indiquer que vous ne devriez pas prendre le volant.

Du réconfort pour les membres du domaine de l’éducation du Front commun

Les enseignants et le personnel de soutien membres du Front commun ont pu se réchauffer quelque peu durant leur dernière journée de grève, le 14 décembre. Le propriétaire de la Pizzéria des Battures de Notre-Dame-du-Portage, Frank April, s’est promené dans les rues de Rivière-du-Loup afin de distribuer des pizzas à des centaines de travailleurs publics.

Le Match en rose est de retour pour une 9e année

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a confirmé la tenue d’un 9e Match en rose le 2 février au Centre Premier Tech. Un événement rassembleur dont l’objectif est d’amasser, année après année, des fonds qui sont remis à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Un budget «responsable» pour 2024 à Rivière-du-Loup

La hausse du compte de taxes des Louperivois se situera sous le niveau de l’inflation, à 3,8 % par rapport à 2023 pour une résidence moyenne (246 049 $). Le maire de la Ville de Rivière-du-Loup, Mario Bastille et le directeur des finances, Jacques Moreau, ont présenté un budget ficelé sous le signe de la prudence, le 18 décembre.

Des repas pour adoucir le temps des Fêtes

Pour plusieurs, le temps des Fêtes est synonyme de rassemblements, de grandes tablées et d’abondance. Malheureusement, ce n’est pas la réalité de tous. Cette année, quatre hommes d’affaires de la région se sont mobilisés afin d’offrir gratuitement un repas aux gens dans le besoin.

Lien fluvial Bas-Saint-Laurent-Charlevoix : La décision se fait toujours attendre, le conseil des ministres tranchera

Élus, gens d’affaires et intervenants des milieux socio-économiques étaient réunis à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup le 21 décembre dernier afin d’assister à une mise au point attendue de la Société des traversiers du Québec (STQ) et de la députée Amélie Dionne dans le dossier du lien fluvial entre le Bas-Saint-Laurent et Charlevoix. La majorité sera restée sur sa faim, alors qu’aucune décision n’a été annoncée. C’est le conseil des ministres qui tranchera à une date ultérieure.

Il entamera bientôt sa carrière professionnelle : Elliot Bérubé est champion nord-américain XTERRA

Pour beaucoup de gens, la fin de l’année est l’occasion de faire une rétrospection sur les derniers mois. Quand le Louperivois Elliot Bérubé se prêtera l’exercice, il verra beaucoup de réussites et de fiertés, lui qui a été élu champion nord-américain XTERRA chez les amateurs. Des résultats fantastiques qui lui serviront maintenant de tremplin vers le début de sa carrière chez les professionnels.

Le secondaire 3 est maintenu à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a offert un beau cadeau de Noël à la communauté de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Il a confirmé le maintien des services éducatifs de 3e secondaire, à la suite de la mobilisation de la communauté et des solutions qui en ont émergé.

Dindes et beignes tout juste avant les Fêtes pour 13 familles du Transcontinental

Dyane Bouchard et sa classe d’adaptation scolaire FPT-FMS de l’École secondaire du Transcontinental à Pohénégamook ont cuisiné 13 repas de Noël le 19 décembre. Une première pour l’établissement scolaire. Les boites repas ont été remises aux familles des élèves le soir même, tout juste avant les Fêtes. Un beau cadeau à l’avance pour les aider durant le contexte inflationniste actuel.

«La douce folie» de Ginette Potvin

Il y a ceux et celles qui décorent leur maison ou appartement de milles et une lumières à l’approche de Noël. D’autres qui partagent la fébrilité des Fêtes autrement, sans grand éclat. Ginette Potvin, elle, adore les décorations et tout ce qui vient avec, mais ce sont souvent les autres qui en profitent. Elle décore par exemple plus d’un sapin chaque année, dont certains prennent même racine à la Pointe de Rivière-du-Loup.

Entrevue avec les deux candidats louperivois de MasterChef Québec

Un peu moins d’une semaine avant Noël, Julie Couvrette et Simon Caron de Rivière-du-Loup ont pu dévoiler un secret qu’ils cachaient depuis quelques semaines, soit leur participation aux auditions de la première saison de MasterChef Québec. Découvrez ce qui les a motivés à se lancer cette compétition culinaire connue mondialement.

