Le Match en rose est de retour pour une 9e année

L’organisation des 3L de Rivière-du-Loup a confirmé la tenue d’un 9e Match en rose le 2 février au Centre Premier Tech. Un événement rassembleur dont l’objectif est d’amasser, année après année, des fonds qui sont remis à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Marie-France Roussel est la présidente d’honneur du Match en rose 2024. Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein en janvier 2023 et elle désire maintenant sensibiliser les femmes à l’importance de passer leurs examens annuels. «J’avais passé droit pour mes mammographies. Il ne faut pas faire ça […] L’auto-examen fait toute la différence. Si on a un petit doute, consultons!», lance-t-elle.

Un mois après son diagnostic, elle a été opérée. Marie-France Roussel a maintenant fini ses traitements de radiothérapie. Il n’y a présentement plus de trace de la maladie dans son corps. Elle souligne que les dons sont très importants afin de financer la recherche sur le cancer du sein.

Mme Roussel a été enseignante en Techniques de gestion et intervention en loisir et directrice générale de la Fondation d CHRGP. Elle a été recrutée par la porte-parole du Match en rose de l’an dernier, Danielle Amyot. Depuis sa création en 2014, cette activité a permis d’amasser plus de 45 500 $ pour la lutte contre le cancer du sein.

«C’est un événement rassembleur et je pense qu’on se démarque avec ça. C’est une cause qui nous tient à cœur. Tout le monde a des gens proches qui ont été touchés directement par le cancer du sein. C’est plaisant de voir toute la communauté qui embarque avec nous», souligne l’actionnaire de l’équipe des 3L de Rivière-du-Loup, Christian Lévesque.

ACTIVITÉS

Plusieurs activités sont organisées en marge du Match en rose afin d’amasser des fonds pour lutter contre le cancer du sein. Un montant de 2 $ par billet adulte vendu sera remis à la Fondation du cancer du sein du Québec.

Le 30 janvier, Catherine Roy prendra des portraits des personnes intéressées. Tous les dons amassés seront remis pour la cause. De plus, deux séances d’entrainement de groupe ouvertes aux membres et non-membres sont prévues les 17 et 31 janvier à 18 h 15 au 2B, rue Taché à Rivière-du-Loup, en collaboration avec KynerGym. Une séance de zumba, animée par Marie-France Roussel, est aussi organisée le 12 janvier de 19 h à 20 h 30 à la salle A de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

En nouveauté cette année, des rondelles de hockey roses seront en vente au kiosque du fan club. L’organisation des 3L se joint également à la collecte de soutien-gorge usagés «Garder l’esprit sein» de la Vie en rose. Cette entreprise remettra 1$ à la Fondation du cancer du sein pour chaque soutien-gorge récolté.

Les chandails roses autographiés revêtus par les joueurs des 3L feront l’objet d’un tirage. Un montant de 2 $ sera versé pour chaque coupon de participation. Des sacs de café aux couleurs du Match en rose seront vendus par le Café Brûlerie Rivière-du-Loup. Des bracelets et des boucles d’oreille de Mélusine seront vendus au kiosque du fan club.

D’autres restaurants et bars se joindront aussi au mouvement avec le cocktail rose au profit de la campagne du 9e Match en rose des 3L de Rivière-du-Loup : la Microbrasserie aux Fous brassant, la Porte arrière, le Symposium resto boutique, le Loft, le Complexe Triangle, le Resto pub l’Estaminet et Pub O’Farfadet.