Un Club Optimiste dynamique, présent et généreux à Rivière-du-Loup

«Inspirer le meilleur chez les jeunes.» Voilà la mission que se donnent les Clubs Optimistes de la province. Un objectif ambitieux, mais pour lequel l’organisme sans but lucratif louperivois ne lésine aucun effort. Chaque année, de nombreuses activités sont organisées pour la jeunesse du milieu. Des milliers de dollars sont aussi remis à des initiatives qui la touche directement.

Entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023, c’est plus de 50 000 $ que le Club Optimiste de Rivière-du-Loup a octroyé à sa communauté, rien de moins. Un montant réparti à travers les projets de l’aide à la jeunesse, Noël de partage et Réalise ton rêve, entre autres.

Avec le volet d’aide à la jeunesse, des dizaines d’activités communautaires, sociales, culturelles et sportives reçoivent un coup de pouce annuel grâce à un budget d’environ 25 000 $. Les projets sont nombreux, que ce soit ceux de la Maison des Jeunes, la Maison de la Famille ou le Carrefour d’Initiatives Populaires, par exemple.

Les clubs sportifs et les écoles sont aussi gagnants de ce partenariat avec le communautaire. Le soutien financier permet dans plusieurs cas d’acheter du matériel, de couvrir certains couts de fonctionnement et d’inscription ou encore d’offrir des bourses d’études.

«Quand tu donnes aux jeunes, tu donnes aussi un second souffle aux parents qui sont souvent pris à la gorge. Ça met un baume sur certaines difficultés», souligne le 53e président, Dany Pelletier, qui vient de prendre le relais d’Estelle Lévesque, présidente entre 2021 et 2023.

NOËL DE PARTAGE

Le Club Optimiste de Rivière-du-Loup, c’est aussi Noël de partage. Un projet qui, depuis 24 ans déjà, permet à des centaines de jeunes de milieux défavorisés de vivre un moment de pur bonheur à quelques jours de Noël. Le 10 décembre prochain, à l’Hôtel Universel, ils seront d’ailleurs 212 à participer à un diner tout spécial durant lequel ils se verront offrir un repas, des friandises et un cadeau d’une valeur de plus de 100 $.

Il s’agit d’une initiative à échelle humaine unique dans la région, rendue possible grâce à la participation de nombreux marchands locaux, de même que de précieux partenaires comme l’Association Motocycliste KRTB (AMKRTB). Au cours des deux dernières années, le groupe a remis 6 500 $ à la cause qui lui est chère. Au total, l’équivalent de 25 000 $ est aussi investi de ce côté.

«C’est une méga organisation. Si on n’a pas l’aide des gens de la région, ça n’existerait pas cette grande fête-là. Le club donne, mais il y a beaucoup de travail réalisé en amont. C’est un grand travail d’équipe», explique Estelle Lévesque.

Pendant l’heure du repas, les jeunes sont accompagnés de membres Optimistes. Les parents ne sont pas présents et tout est organisé au quart de tour. Chaque année, l’arrivée du père Noël et la remise des cadeaux, individuellement choisis pour les enfants, sont synonymes de bonheur.

«C’est vraiment une occasion spéciale, une joie pour eux», décrit Dany Pelletier. «Il se crée aussi un beau lien entre les membres du club et les jeunes. On passe quelques heures avec eux, on apprend à les connaitre et ils repartent heureux.»

RÉALISE TON RÊVE

Réalise ton rêve est finalement l’une des incitatives les plus récentes du Club Optimiste de Rivière-du-Loup, ayant aidé 13 jeunes depuis janvier 2020. Elle vient elle aussi en aide financièrement aux jeunes provenant de milieux défavorisés qui désirent pratiquer une discipline sportive ou artistique. Quelques milliers de dollars y sont investis annuellement.

Un jeune musicien, passionné par le violon, pourrait par exemple voir ses cours ou encore son inscription au camp musical de St-Alexandre-de-Kamouraska être financés par le programme.

Les possibilités sont nombreuses, voire infinies. Pour courir la chance de faire partie du programme, il est toutefois nécessaire de remplir un formulaire de demande d’admission disponible sur la page Facebook «Programme "Réalise ton Rêve"».

Le Club Optimiste de Rivière-du-Loup compte actuellement 65 membres, dont plusieurs sont impliqués directement dans près de 20 comités. Chaque année, ils contribuent à l’organisation des trois projets ci-haut, mais aussi au déploiement de L’art de s’exprimer, L’art oratoire, L’essai littéraire, L’Opti-soccer et Sécurité sur roues. Des activités qui demandent des dizaines d’heures investies en bénévolat, mais offrent des expériences enrichissantes (et des récompenses!) aux participants.

«C’est beaucoup de travail et ça ne se fait pas tout seul. Il y a des bénévoles qui appellent et demandent des contributions, mais il y a des gens qui répondent aussi. Le milieu est extraordinaire», souligne Estelle Lévesque.

Notons que les implications du Club Optimiste sont possibles grâce à l’aide financière de partenaires, mais aussi grâce au succès de ses campagnes de financement. Des billets pour l’Opti-Voyage 2023 et l’Opti-Rencontre seront disponibles prochainement, si ce n’est pas déjà le cas, en quantité limitée.

Pour informations, visitez la page Club Optimiste Rivière-du-Loup.