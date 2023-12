Du réconfort pour les membres du domaine de l’éducation du Front commun

Les enseignants et le personnel de soutien membres du Front commun ont pu se réchauffer quelque peu durant leur dernière journée de grève, ce 14 décembre. Le propriétaire de la Pizzéria des Battures de Notre-Dame-du-Portage, Frank April, s’est promené dans les rues de Rivière-du-Loup afin de distribuer des pizzas à des centaines de travailleurs publics.

«Personnellement, les [professeurs] m’ont mis sur la bonne route», souligne-t-il. L’entrepreneur a eu de bonnes expériences avec des enseignants dans sa jeunesse et a à cœur la réussite des étudiants. «Mes enfants vont passer beaucoup de temps avec leurs professeurs. Je pense vraiment que c’est un métier qui n’est pas à négliger», soutient-il.

Ainsi, il a distribué 250 pizzas avec sa petite camionnette japonaise équipée d’un four à travers la ville, en partenariat avec la station CIBM-FM, en se rendant au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, au parc Blais où étaient rassemblés plusieurs grévistes ainsi qu’au Cégep de Rivière-du-Loup.

L’éducation fait partie du quotidien de M. April. Sa mère et sa conjointe sont enseignantes. Il partage aussi la cour de son commerce avec une école. Il souhaitait donc s’impliquer pour redonner à des personnes travaillantes et pour soutenir la cause.

C’est la troisième fois que l’homme d’affaires prépare des pizzas pour de bonnes causes. Cette année, «c’est un premier essai pour moi au niveau des pizzas déjà faites, que je vais réchauffer», a-t-il partagé.

Son équipe et lui ont passé 5 heures à concocter les pizzas et les cuire le 13 décembre, le tout, bénévolement.

Cette action permet aussi de faire de la visibilité à son entreprise. «On a eu une grosse saison, il y a beaucoup de monde qui ont profité de notre pizza, mais plusieurs n’ont pas eu le temps ou l’argent de venir l’essayer», indique Frank April. Selon lui, c’est donc une occasion parfaite d’à la fois leur faire découvrir ses produits et d’écouler ses stocks en vue de la fin de sa saison qui se conclura le 17 décembre.