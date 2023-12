«La douce folie» de Ginette Potvin 

Il y a ceux et celles qui décorent leur maison ou appartement de milles et une lumières à l’approche de Noël. D’autres qui partagent la fébrilité des Fêtes autrement, sans grand éclat. Ginette Potvin, elle, adore les décorations et tout ce qui vient avec, mais ce sont souvent les autres qui en profitent. Elle décore par exemple plus d’un sapin chaque année, dont certains prennent même racine à la Pointe de Rivière-du-Loup.

L’appartement de Mme Potvin, situé au centre-ville louperivois, est sobre mais chaleureux. Près de la fenêtre trône un beau sapin bien garni et coloré, dont plusieurs ornements sont faits de ses mains. À première vue, on ne pourrait pas s’imaginer que la résidente est une grande artisane, une bricoleuse dans l’âme. Plus encore, qu’elle pense et développe des idées de décorations tout au long de l’année.

Pourtant, c’est bel et bien le cas. Ginette Potvin est une passionnée et quand elle nous présente ses réalisations, on prend vite conscience qu’elles sont nombreuses, seulement dissimulées. Des cartes, des lampions, des ornements, des boules de Noël, alouette. Elle a déjà créé toutes sortes de petites choses liées aux temps des Fêtes, un moment de l’année qu’elle aime beaucoup.

Mais si la dame de 74 ans ne donne pas l’impression de vivre au cœur d’une galerie d’artisanat, c’est que certaines de ses créations se trouvent aussi au-delà des murs de son domicile. Plusieurs ont trouvé refuge chez des proches et membres de la famille, alors que d’autres sont accessibles aux regards de tous. Le village de Noël de sa résidence pour ainées, dont elle a fabriqué certaines maisons, en est un bon exemple. Les arbres de la Pointe de Rivière-du-Loup, dont elle prend un soin fou à l’approche de Noël, également.

«Je le fais pour moi d’abord et avant tout», souligne Mme Potvin lors d’un généreux entretien à la mi-décembre. «J’aime créer, réaliser des projets, mais j’aime aussi les partager.»

La septuagénaire raconte avoir toujours aimé bricoler. À une certaine époque, à la fin des années 90, elle occupait même un petit local de la rue Lafontaine qu’elle avait dédié à l’artisanat. Elle y offrait des ateliers à ceux et celles qui souhaitaient s’inspirer et apprendre différentes techniques. Bref, la création est au cœur de sa vie et ça ne date pas d’hier.

DES ARBRES SCINTILLANTS

Il y a près d’une décennie, toutefois, Ginette Potvin a décidé d’ajouter à cette passion un élément nouveau, d’y attacher, disons, une nouvelle branche. Sur un coup de tête, elle a pris la décision de décorer des arbres qui ne sont pas les siens. Des arbres du sentier de la Pointe, situé à l’ouest de Noël au Château, qu’elle apprécie et fréquente régulièrement.

Fin novembre, début décembre, elle est débarquée sur place avec ses décorations et elle s’est mise au travail. Cette année, deux épinettes ont été élues et surprennent les marcheurs par leurs couleurs durant leur promenade vers le quai. L’un est habillé de rouge et d’or, l’autre, un peu plus loin, brille de bleu et d’argent.

Bien différents, ils ont malgré tout beaucoup en commun. On compte par dizaines les ornements, soigneusement choisis et distribués, qui habillent leurs branches. Des bouts de guirlandes, des perles, des cloches, des étoiles… Une panoplie de petits objets qui virevoltent au vent et brillent lorsque le soleil frappe dans le bon angle.

«C’est ce que je préfère, partage Ginette Potvin, sourire en coin. J’aime quand ça brille.»

Les habitués du secteur auront aussi réalisé que de grandes guirlandes ornent actuellement le gazébo à l’entrée du sentier. C’est aussi son initiative. Une façon d’amener un peu de chaleur et de festivités au cœur de cette halte de bois, située à quelques mètres de la baie, qui mérite maintenant de s’y arrêter quelques instants.

Pour Mme Potvin, la décoration des arbres de la Pointe est la continuité de ses projets d’artisanat et de bricolage des Fêtes. L’histoire a commencé à la St-Valentin, il y a environ 10 ans, raconte-t-elle. Elle avait alors décoré quelques arbres du secteur pour la fête de l’amour, laissant derrière elle des petits cœurs et des pensées positives. Les fêtes de Noël et même de Pâques ont suivi de façon naturelle. Une tradition était née.

Aujourd’hui, les marcheurs réguliers du secteur s’attendent à voir les arbres décorés lors des grandes festivités du calendrier. Il se surprennent toujours un peu de les découvrir de nouveau, les arrangements n’étant jamais exactement identiques.

Ginette Potvin est d’ailleurs fidèle à elle-même à cet égard. Ses idées sont nombreuses et son imagination n’a pas de limite, si ce n’est le temps qu’elle souhaite consacrer à chacun de ses projets.

«Ça n’arrête pas», rigole-t-elle, précisant que son esprit créatif lui vient sans doute de sa mère, une grande couturière. «J’ai toujours des idées. Les objets du quotidien les plus simples m’inspirent. Je me dis que ceci ou cela pourrait bien faire pour un projet ou un autre et puis je me lance. Je pense à ça même en été», ajoute-t-elle.

«Je dis souvent que c’est ma douce folie.»

Pour les arbres en particulier, elle ne fabrique pas les ornements qu’elle y laisse, mais elle se réjouit tout de même de constater que les gens apprécient ses décorations, qu’ils en retirent quelque chose de positif. Ils sont d’ailleurs nombreux, constate-t-elle, à être touchés par son initiative, ainsi que le temps et l’argent qu’elle y consacre chaque année. Elle a même déjà reçu des cartes de remerciements, judicieusement déposées sur place. «Il y a toujours des grincheux, mais la plupart des gens voient cela d’un bon œil. En général, c’est reçu très positivement.»

Sans surprise, le vent et le froid se sont révélés de véritables trouble-fêtes au cours des dernières années, mais elle a appris à les contenir du mieux possible. Quant aux malfaiteurs, qui ont plus d’une fois décidé de s’approprier ses biens et de les ramener à la maison, ils lui ont peut-être mis des bâtons dans les roues, mais ils n’ont pas éteint la flamme. Pas encore.

«Je m’amuse et je vais continuer tant que le plaisir sera là», confirme-t-elle simplement.

Dans les sentiers de la Pointe, l’esprit des Fêtes vit à sa façon plusieurs semaines par année. Certains visiteurs blaguent qu’il ne manque que les cadeaux. Poliment, Ginette Potvin leur répond que cette partie leur appartient. Or, s’ils y réfléchissaient quelques instants, ils réaliseraient sans doute que le cadeau est déjà là, juste devant eux.

À la fois simple, scintillant et bienveillant.