Biscuits sourire des Fêtes : 10 000 $ remis aux Sphinx de l’ESRDL

La campagne Biscuit sourire des Fêtes, qui se déroulait du 13 au 19 novembre, a permis aux Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin de recueillir 10 000 $ pour le programme de hockey des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

«Les gens de Rivière-du-Loup sont vraiment généreux. C’est merveilleux», souligne Sandra Savoie, propriétaire des restaurants Tim Hortons.

Il s’agissait d’une toute première édition pour la campagne nationale Biscuit sourire des Fêtes de Tim Hortons. «On ne s’attendait pas à ce que ça marche autant», confie Dominique Michaud, directrice générale des restaurants Tim Hortons.

«On a vendu plus de 11 700 biscuits», précise Mme Savoie. Pour chaque biscuit vendu au coût de 1,50 $, seront versés 0,75 $ aux Sphinx de l’ESRL, et 0,75 $ aux Camps de la Fondation Tim Hortons. «On est le 6e restaurant au Québec, et le 23e au Canada. Pour une petite communauté comme Rivière-du-Loup, c’est exceptionnel. Je suis vraiment fière», soutient-elle.

La campagne s’est si bien déroulée, que la quantité initiale de biscuits au sucre était épuisée dès la deuxième journée, et ce, au grand désarroi de plusieurs. «Je pense que le mardi, on en avait plus», rapporte Mme Michaud. «On s’est tourné vers ceux aux pépites de chocolat», ajoute Mme Savoie.

Au total, ce sont plus de 200 personnes qui ont contribué au succès de cette campagne Biscuit sourire des Fêtes de Tim Hortons, incluant tous les employés des Tim Hortons de Rivière-du-Loup et Saint-Antonin, les joueurs des quatre équipes du programme de hockey des Sphinx de l’ESRDL, et les parents bénévoles. «Tout le monde a mis la main à la pâte», exprime Mme Michaud. Les biscuits étaient confectionnés dans les cuisines des Tim Hortons, de l’Hôtel Universel ainsi que de l’ESRDL.

La somme de 10 000 $ amassée servira aux différentes activités des jeunes athlètes. «Juste un tournoi, ça coûte cher. L’autobus, les chambres d’hôtel, ce sont des coûts énormes», explique Chad Lacasse, responsable du programme de Hockey des Sphinx de l’ESRDL.

«J’aimerais dire merci aux bénévoles, mais aussi aux cuisiniers», conclut Mme Savoie. «À l’an prochain!»