Des repas pour adoucir le temps des Fêtes

Pour plusieurs, le temps des Fêtes est synonyme de rassemblements, de grandes tablées et d’abondance. Malheureusement, ce n’est pas la réalité de tous. Cette année, quatre hommes d’affaires de la région se mobiliseront afin d’offrir gratuitement un repas aux gens dans le besoin.

Un total de 400 boîtes repas à réchauffer pour quatre personnes seront distribuées en formule «service à l’auto» le 22 décembre prochain, de 14 h à 18 h, à la chapelle Sainte-Anne-des-Ondes de la Pointe de Rivière-du-Loup. Ainsi, ce sont 1600 personnes qui pourront bénéficier d’un repas à partager en famille ou entre amis à l’approche de Noël.

Les diverses collectes effectuées lors des dernières semaines au Québec, comme celle de la guignolée des médias, par exemple, ont fortement inspiré les entrepreneurs et nouveaux propriétaires de la chapelle, soit Frédéric Ouellet, Alexandre Ouellet, Marc-Antoine Côté et Charles Labrecque, à aller de l’avant avec le projet.

Il s’agit d’une belle opportunité de redonner à la communauté, dans un contexte où l’insécurité alimentaire est plus présente que jamais, et où les besoins se font toujours grandissants. «On est bien fier», souligne Frédéric Ouellet, l’un des organisateurs de l’activité à caractère humain.

Afin de mener à bien leur projet, les quatre hommes d’affaires ont la chance de pouvoir compter sur plusieurs partenaires tels qu’Aliments Asta, le Super Bar, la Rôtisserie St-Hubert, Chocolats Favoris ainsi que Café Resto Service.

DE PAIR AVEC SA VOCATION PASSÉE

Mise en vente par le Diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière en mai dernier, la chapelle Sainte-Anne-des-Ondes de la Pointe de Rivière-du-Loup a officiellement été acquise par le quatuor d’hommes d’affaires, cet automne. Son achat était conditionnel à l’organisation de futurs événements caritatifs et communautaires.

Le site patrimonial de la chapelle Sainte-Anne-des-Ondes a été aménagé dans le secteur de la Pointe de Rivière-du-Loup à la toute fin du 19e siècle. Il a été cité par la Ville de Rivière-du-Loup en 2008. La chapelle en bois d’inspiration néogothique a été construite entre 1895 et 1896. Ses fondateurs sont Marie Hayward et Narcisse-Georges Pelletier.

ÊTRE ATTENTIF À SON ENTOURAGE

L’organisation invite la population plus aisée à tendre l’oreille à son entourage et ses connaissances, qui pourraient bénéficier de ce geste de bienveillance.

Des solutions existent pour ceux et celles qui ne pourront se déplacer pour récupérer leur repas. Un service de livraison sera offert que dans les cas exceptionnels. Il sera possible d’appeler la journée même, soit le 22 décembre, entre 14 h et 18 h, au 418-863-7956.

Cet événement marquera certainement le premier de plusieurs autres du genre à la Chapelle de la Pointe, selon les quatre hommes d’affaires.