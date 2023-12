Le secondaire 3 est maintenu à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup

Le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a offert un beau cadeau de Noël à la communauté de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Il a confirmé le maintien des services éducatifs de 3e secondaire, à la suite de la mobilisation de la communauté et des solutions qui en ont émergé.

La fermeture du groupe de 3e secondaire était envisagée en raison du faible nombre d’inscriptions. Une période de sursis de 24 mois avait été accordée à l’école des Vieux-Moulins du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024. La décision du Centre de services scolaire datée 21 décembre y met officiellement fin.

La mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Josée Ouellet, confirme que le comité de sauvegarde qui a été mis sur pied a été en mesure de répondre aux critères du Centre de services scolaire pour maintenir le service.

«Il a organisé des portes ouvertes, favorisé une meilleure diffusion des bons coups, fait la promotion de l’école auprès des jeunes», indique Mme Ouellet. Une nouvelle option équestre a incité des jeunes d’autres municipalités à s’inscrire à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup afin de gonfler le nombre d’étudiants inscrits.

Une majorité de parents du milieu devaient choisir l’École des Vieux-Moulins comme école de quartier à tous les niveaux d’enseignement. De plus, une augmentation considérable du nombre d’inscriptions devait être enregistrée. Selon la résolution du Centre de services scolaire, ces deux conditions ont été remplies.

«C’est de bon augure, c’est ce qu’on voulait. L’option de futsal a pris de l’ampleur. Le sport a aussi été développé au primaire pour créer un sentiment d’appartenance et un esprit d’équipe à l’école», souligne Josée Ouellet. La surface dekhockey qui a été aménagée dans l’aréna permet d’organiser des activités scolaires supplémentaires.

Mme Ouellet croit que la confirmation du maintien du 3e secondaire à Saint-Hubert encouragera des nouvelles familles à s’installer dans la municipalité. «C’est favorable pour certains jeunes qui ont des difficultés d’intégration sociale. Pour d’autres, il est parfois préférable qu’ils prennent plus de maturité avant d’aller au secondaire à Rivière-du-Loup», ajoute la mairesse.

Cette dernière croit qu’une Municipalité qui commence à perdre des services doit se remettre en question. Elle considère qu’il était illogique de fermer un niveau au secondaire, alors que la courbe démographique est croissante à Saint-Hubert.

«Il y a quelques années où ce sera un peu plus difficile. Il y aura moins d’élèves dans certaines cohortes. De plus gros groupes arrivent au préscolaire et en première année du primaire», renchérit Mme Ouellet.

La Municipalité s’est impliquée financièrement à la hauteur de 5 000 $ par année afin de payer 50 % du transport scolaire des jeunes du programme équestre vers le ranch des Épinettes à Saint-Pierre-de-Lamy.

Rappelons qu’en avril 2022, la communauté de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup s’était mobilisée au gymnase de l’école des Vieux-Moulins lors d’une consultation publique du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup afin de demander le report d’un an de la fermeture des services éducatifs en 3e secondaire. Cette rencontre émotive a permis de mener un travail de fond afin de trouver des alternatives pour maintenir ces services éducatifs de proximité.

