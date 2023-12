Pour l’amour du beurre

Bernard Généreux, député de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, invite les employeurs de sa circonscription à soumettre leur candidature au programme Emplois d’été Canada 2024. Ce programme fournit du financement aux organismes à but non lucratif, aux employeurs du secteur public, y compris les gouvernements territoriaux (et non ...