Entrave de la rue de l’Hôtel-de-Ville à compter du lundi 9 juin

Les citoyens sont invités à une soirée d’information et à l’assemblée de fondation de l’Association Rivière-du-Loup et Périgueux. Celle-ci aura lieu à la salle du conseil de l’hôtel de ville, le mercredi 18 juin prochain, à 19 h. Le maire de la Ville de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, souligne «Une fois les chartes d’amitié signées de part et ...