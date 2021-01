Rétrospective sportive 2020 (2e partie) 

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Un 1er podium pour Samuel Lebouthillier en karting

La pluie qui s’est abattue dans la région de Mirabel, le 28 juin dernier, aurait bien pu lui jouer des tours, mais les caprices de Dame nature ont finalement souri au pilote de karting Samuel Lebouthilier. L’athlète de Rivière-du-Loup a terminé sa première course de l’année sur la troisième marche du podium.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/397894/un-1er-podium-pour-samuel-lebouthillier-en-karting

Un nouveau défi réussi pour le Dr Guildo Côté

Un défi sportif n’attend pas l’autre pour le Dr Guildo Côté de Témiscouata-sur-le-Lac. Quelques semaines à peine après avoir participé au 1000 kilomètres à vélo du Grand Défi Pierre Lavoie, voilà que le médecin s’est donné l’objectif de rouler pendant 24 heures au profit de la Fondation de la santé du Témiscouata. Un nouvel exploit qu’il a accompli du 18 au 19 juillet.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/399647/un-nouveau-defi-reussi-pour-le-dr-guildo-cote

CH : Alex Belzile parmi les 16 attaquants choisis pour le voyage dans la «bulle»

Quand l’organisation du Canadien de Montréal a fait connaître l’identité des joueurs qui ont été sélectionnés pour faire le voyage à Toronto dans le cadre de la relance des activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le nom d’Alex Belzile faisait partie du lot.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/399997/ch-alex-belzile-parmi-les-16-attaquants-choisis-pour-le-voyage-dans-la-bulle

Riverains Midget AAA : un match sans point ni coup sûr pour Loïc St-Laurent

Un lanceur des Riverains du Bas-Saint-Laurent a réussi un rare exploit, le mercredi 29 juillet, dans la Ligue de baseball midget AAA du Québec. Loïc St-Laurent a réalisé un match sans point ni coup sûr contre les Estacades de la Mauricie.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/400294/riverains-midget-aaa-un-match-sans-point-ni-coup-sur-pour-loic-st-laurent

Karl Boucher ne sera pas de retour avec les 3L

Directeur général des 3L de Rivière-du-Loup depuis le printemps 2015, Karl Boucher, n'a pas renouvelé son contrat avec l’équipe pour la prochaine saison. L’homme de hockey a confirmé la nouvelle, à la fin juillet, sur les réseaux sociaux.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/400409/karl-boucher-ne-sera-pas-de-retour-avec-les-3l

Direction la France pour Justine Pelletier

La pandémie de COVID-19 est source de nouvelles opportunités pour la joueuse de rugby louperivoise, Justine Pelletier. En juillet, l’athlète s’est envolée pour la France afin de continuer son développement avec les Lionnes du Stade Bordelais (Bordeaux), une équipe élite de première division.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/400461/direction-la-france-pour-justine-pelletier

De Percé à Montréal à la course : Joan Roch poussé par toute une communauté de coureurs

Cette année, plusieurs voyageurs ont fait la route entre Montréal et Percé afin de profiter de leurs vacances estivales. L’ultra marathonien, Joan Roch, a décidé de faire l’inverse…à la course (et en sandales!). Un projet monstre, mais aussi inspirant, qui a rassemblé toute une communauté d’athlètes sur près de 1100 kilomètres.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/401514/de-perce-a-montreal-a-la-course-joan-roch-pousse-par-toute-une-communaute-de-coureurs

Un 1er point dans la LNH pour Alex Belzile

Le fougueux attaquant Alex Belzile a récolté son premier point dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lors d'une match de série éliminatoire contre les Flyers de Philadelphie, le 14 aout.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/401662/un-1er-point-dans-la-lnh-pour-alex-belzile

Suzanne Lafrance nommée «officielle de l’année» au Canada

En aout, Suzanne Lafrance, de Pohénégamook, s’est vue remettre le trophée d’officielle de l’année par Athlétisme Canada. Mme Lafrance possède plus de 38 ans d'expérience dans le domaine de l’athlétisme, elle qui fût exposée très jeune à ce milieu en suivant les traces de son père.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/401754/suzanne-lafrance-nommee-officielle-de-lannee-au-canada

Surclassée, Britanie Cauchon s’impose contre des cyclistes plus âgées

La cycliste Britanie Caucon participait aux Championnats québécois de cyclisme sur route élites 2020 qui se déroulaient du côté de Baie-Comeau du 5 au 7 septembre. L’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska y a d’ailleurs fait tourner les têtes, elle qui a grimpé sur le podium à deux reprises contre des athlètes parfois bien plus âgées.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/403593/surclassee-britanie-cauchon-simpose-contre-des-cyclistes-plus-agees

Les Braves Batitech sont champions!

Les Braves Batitech du Témiscouata ont conclu une saison quasi parfaite avec la victoire la plus importante du calendrier, à la mi-septembre, lors du 5e match de la série les opposant au Bérubé GM de Trois-Pistoles. Grâce à un gain de 6 à 3, les Témiscoutains ont mis la main sur la Coupe Verret-Couture, une première ces 13 dernières années.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/404402/les-braves-batitech-sont-champions

Junior BB : Trois-Pistoles remporte un 4e championnat

Pour une quatrième fois en six ans, La Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles est la meilleure équipe de la Ligue de baseball junior BB de Québec. La formation a remporté la série finale du championnat grâce à une victoire éclatante de 12-1 contre les Braves de Lévis-Centre, le samedi 26 septembre, dans la région de Québec.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/405460/junior-bb-trois-pistoles-remporte-un-4e-championnat

Cédric Paquette : un 1er Albatros remporte la Coupe Stanley

Une nouvelle page du livre d'histoire des Albatros du Collège Notre-Dame a été écrite, fin septembre, à Edmonton. Cédric Paquette, qui a joué son midget AAA à Rivière-du-Loup entre 2008 et 2011, a remporté la Coupe Stanley, devenant le tout premier ex-membre des oiseaux à réaliser ce rare exploit.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/405593/cedric-paquette-un-1er-albatros-remporte-la-coupe-stanley

Nathan Ouellet nommé capitaine de l’Océanic de Rimouski

Le joueur de hockey louperivois, Nathan Ouellet, a été nommé capitaine de l’Océanic de Rimouski, le mercredi 30 septembre. Il succède ainsi à Alexis Lafrenière qui occupait ce rôle important la saison dernière.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/405842/nathan-ouellet-nomme-capitaine-de-loceanic-de-rimouski

Une troisième victoire chez les pros pour Leïla Beaudoin

La boxeuse Leïla Beaudoin a savouré une troisième victoire en boxe professionnelle, le 7 novembre. L’athlète originaire du Témiscouata a vaincu lse Viridiana Rojas lors d’un combat présenté à Cuernavaca, au Mexique.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/409545/une-troisieme-victoire-chez-les-pros-pour-leila-beaudoin

Britanie Cauchon nommée «Athlète espoir féminin de l’année»

Les excellentes performances de la cycliste Britanie Cauchon, la saison dernière, ont été récompensées par la Fédération québécoise des sports cyclistes du Québec (FQSC). L’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska s’est méritée le titre de l’athlète espoir féminin de l’année au Québec, dans le secteur en cyclisme sur route et piste, dans le cadre du Mérite cycliste québécois 2020.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/409649/britanie-cauchon-nommee-athlete-espoir-feminin-de-lannee

Frédérick Rioux se joint à l’Académie de baseball du Canada

L’Académie de baseball du Canada (ABC), qui forme certains des meilleurs espoirs de baseball au Québec, a annoncé avoir ajouté le Pistolois Frédérick Rioux à son personnel d’entraineurs, le 10 novembre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/409814/frederick-rioux-se-joint-a-lacademie-de-baseball-du-canada

Félix Ouellet, un champion passe chez les pros

La saison dernière, il a accumulé 9 victoires et un total de 23 podiums sur une possibilité de 28. Ses excellentes performances, constantes, lui ont permis de remporter deux championnats du Challenge Québec de motocross (CQMX). Une année importante qui lui a d’ailleurs confirmé qu’il était prêt pour l’étape suivante. En 2021, Félix Ouellet passera chez les pros.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/410897/felix-ouellet-un-champion-passe-chez-les-pros

Quand un talentueux sportif s’épanouit au football

Enfant, Yanis Lemaître a pratiqué le soccer, le tennis, le rugby et le surf. De son propre aveu, il avait même beaucoup de talent dans les vagues, son avenir y était prometteur. Pourtant, c’est sur les terrains de football du Québec, bien loin de la chaleur de la Martinique, où il a grandi, que l’athlète fait aujourd’hui carrière.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/411545/quand-un-talentueux-sportif-sepanouit-au-football

La pérennité du Club de golf de Cacouna maintenant assurée

La période difficile qu’a vécu le Club de golf de Cacouna dans les dernières années sur le plan financier est maintenant derrière lui. Le chalet situé au 960, rue du Patrimoine, a récemment été vendu, ce qui permet à l’organisation d’assurer une continuité de ses activités pour les années à venir.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/412529/la-perennite-du-club-de-golf-de-cacouna-maintenant-assuree

D’anciens Albatros de retour au bercail

Gabriel Dumont et Gabriel Bourque n’ont rien perdu de la fougue et de la combativité qui faisaient déjà partie de leur marque de commerce à l’époque où ils évoluaient ensemble pour les Albatros en 2006-2007. Ils l’ont prouvé en décembre, en rendant visite à la plus récente cohorte d’oiseaux lors d’un entrainement bien spécial au Centre Premier Tech.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/413052/danciens-albatros-de-retour-au-bercail

Vers les sélections olympiques, un objectif à la fois

La pandémie de COVID-19 bouleverse les quotidiens et chamboule les plans, une réalité vécue aussi par les athlètes d’élite. Privé de compétition, le patineur de vitesse courte piste Alexis Marceau approche la situation actuelle avec philosophie et poursuit sa progression vers des sélections olympiques qui vont se présenter plus tôt que tard.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/413409/vers-les-selections-olympiques-un-objectif-a-la-fois