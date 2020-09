Cédric Paquette : un 1er Albatros remporte la Coupe Stanley

Une nouvelle page du livre d'histoire des Albatros du Collège Notre-Dame a été écrite, lundi soir, à Edmonton. Cédric Paquette, qui a joué son midget AAA à Rivière-du-Loup entre 2008 et 2011, a remporté la Coupe Stanley, devenant le tout premier ex-membre des oiseaux à réaliser ce rare exploit.

Son équipe, le Lightning de Tampa Bay, a mis la main sur le précieux trophée grâce à une victoire de 2 à 0 lors du 6e match de la série l'opposant aux Stars de Dallas. Elle est l'une des meilleures formations de la LNH depuis quelques années déjà.

Centre du quatrième trio, Cédric Paquette a joué en moyenne 11:46 minutes par rencontre avec le Lightning en séries. Il a récolté 2 mentions d'aide, 22 tirs au but et il a gardé 53 % d'efficacité au cercle des mises au jeu, mais il a surtout fait sentir sa présence grâce à sa robustesse et sa fougue. Il affiche notamment 105 mises en échec et 21 tirs bloqués.

L'athlète de 27 ans, originaire de Gaspé, est un joueur apprécié de l'entraineur-chef John Cooper qui le croit «taillé sur mesure pour les séries éliminatoires». Le pilote a d'ailleurs souvent vanté son ardeur au travail, sa hargne et sa détermination.

Cédric Paquette a été un choix de 4e tour par le Lightning en 2012. Fait intéressant, rapporté par TVA Sports : le fougueux attaquant est le joueur de sa cuvée qui a joué le plus de matchs (87) en séries, devant Alex Galchenyuk, Filip Forsberg, Morgan Rielly et Tom Wilson.

Depuis 2014, il fait aussi partie des meneurs de la LNH pour le nombre de mises en échec durant la danse du printemps avec 269.

Davantage de détails suivront...