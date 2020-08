Suzanne Lafrance nommée «officielle de l’année» au Canada

Des athlètes des Vaillants du Témiscouata étaient en Estrie afin de prendre part à la compétition Athlétisme Sherbrooke Invitation 2020, cette fin de semaine. S’ils ont bien performé, c’est toutefois une autre représentante du club qui a volé la vedette. Suzanne Lafrance, de Pohénégamook, s’est vue remettre le trophée d’officielle de l’année par Athlétisme Canada.

Mme Lafrance possède plus de 38 ans d'expérience dans le domaine de l’athlétisme, elle qui fût exposée très jeune à ce milieu en suivant les traces de son père. Elle est maintenant juge de niveau 5 en sauts verticaux et de niveau 4 en sauts horizontaux. L'année dernière, Athlétisme Canada lui a également remis sa certification d'arbitre de sauts de niveau 5.

Ses qualifications et sa compétence, résultats de son désir constant de perfectionnement, l'ont amené à être invitée à participer à différentes compétitions internationales au cours de sa carrière. Elle est aussi formatrice et évaluatrice nationale pour Athlétisme Canada, ce qui ne l'empêche pas de garder ses racines, en mettant de l'avant le recrutement et le développement de la relève locale, régionale et provinciale en tant que formatrice et évaluatrice de la Fédération québécoise d'athlétisme.

Dans la dernière année, elle a été arbitre lors des Championnats canadiens juniors, séniors et paralympiques à Montréal, ainsi qu'au Championnat canadien jeunesse de la Légion en Nouvelle-Écosse.

Athlétisme Canada estime que Suzanne Lafrance est un modèle et un exemple à suivre, elle qui est très présente sur les pistes avec son énergie, son professionnalisme et sa bonne humeur.