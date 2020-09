Junior BB : Trois-Pistoles remporte un 4e championnat 

Pour une quatrième fois en six ans, La Fromagerie des Basques de Trois-Pistoles est la meilleure équipe de la Ligue de baseball junior BB de Québec. La formation a remporté la série finale du championnat grâce à une victoire éclatante de 12-1 contre les Braves de Lévis-Centre, ce samedi 26 septembre, dans la région de Québec.

Les représentants des Basques sont arrivés sur le terrain adverse en ayant le plein contrôle de cette série 2 de 3, eux qui ont remporté les deux premières rencontres la fin de semaine dernière au Stade Paul-Émile-Dubé.

S’ils ont échappé le 1er duel de l’après-midi au compte de 4 à 1 en raison d’une performance exemplaire du lanceur de Lévis, la formation pistoloise n’a laissé aucun doute sur le dénouement de la seconde partie en dominant complètement leurs adversaires. Ils ont réussi 14 coups sûrs. Elie Belzile avec deux doubles et 4 points produits, a été une bougie d’allumage.

«Je suis évidemment très heureux et surtout fier de la performance des joueurs. Malgré la défaite lors de la première partie, tout le monde s’est retroussé les manches. C’est vraiment une victoire d’équipe», a déclaré l’entraineur-chef, Yannick Dumais.

Le vétéran lanceur Gabriel Cyr, qui a essuyé la défaite lors du premier match, a réalisé le dernier retrait du second affrontement. Une belle façon pour lui de conclure son aventure avec La Fromagerie des Basques.

«Je souhaitais lui permettre de clore sa carrière dans le junior avec le dernier retrait. C’est sa dernière année et il nous a donné du très bon baseball, a souligné le pilote. Mais ce championnat, ce n’est pas l’histoire d’un seul joueur. Nous avions un beau mélange de vétérans et de recrues. Tout le monde a mis l’épaule à la roue.»

Cette saison, La Fromagerie des Basques a gardé une fiche de 6 victoires et 4 revers en 10 rencontres. L’équipe a été particulièrement efficace à la maison où elle n’a subi qu’une seule défaite en cinq matchs.

Selon Yannick Dumais, la formation a vraiment pris son envol en séries en éliminant les Draveurs de Chaudière-Est, puis les Voltigeurs de Val-Bélair en demi-finale.

«Au fur et à mesure que la saison avançait, on voyait la progression des joueurs, on voyait qu’ils jouaient avec confiance […] En séries, on croyait en notre équipe, en notre gang. Les joueurs y ont cru jusqu’au bout, et finalement, ils ont réussi à lever le trophée.»

De gauche à droite sur la photo : Henri Thibault, entraineur adjoint, Cedrick Martineau -Duguay, Gabriel Cyr, Charles Arsenault, Elie Belzile, François Michaud, Olivier Bourassa, Tristan Michaud Thériault, Maxime Malenfant, Maxime Ouellet, Tommy Gendron, Nicolas Thibault, Raphael Dumais, Samuel Sirois, Marc-Antoine Michaud et Yannick Dumais, entraineur chef.