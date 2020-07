Karl Boucher ne sera pas de retour avec les 3L 

Le directeur général des 3L de Rivière-du-Loup depuis le printemps 2015, Karl Boucher, ne renouvellera pas son contrat avec l’équipe pour la prochaine saison. L’homme de hockey a confirmé la nouvelle, jeudi soir, sur les réseaux sociaux.

Boucher a passé les cinq dernières saisons à la tête de l’organisation louperivoise, bâtissant une équipe compétitive. Ces dernières années, les 3L ont notamment remporté une Coupe Vertdure, ont atteint la finale des séries éliminatoires et ont terminé au 2e rang du classement général de la saison régulière.

Dans une publication partagée sur Facebook en soirée, dans laquelle il confirmait son départ rapporté par la station CIEL-FM, Boucher a remercié ceux et celles qui l’ont accompagné ces dernières années, dont les actionnaires de l’équipe qui lui ont fait confiance.

«Merci à Jean-François Beliveau, Kévin Poitras, Christian Lévesque, Cindy Simard et Michel Collin. Merci à tous les joueurs et [membres du personnel]. Merci à tous les partisans. Merci RDL qui a été mon 2e chez moi les 5 dernières années», a-t-il écrit, invitant les amateurs à continuer d’encourager leur équipe et la LNAH, «du hockey de haut calibre à petit prix».

L’annonce du départ de Boucher survient à moins de deux semaines du repêchage de la LNAH qui aura lieu le 8 aout en Beauce.