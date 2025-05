Les 3L tenteront de pousser la finale à un 7e match

Les 3L de Rivière-du-Loup ont maintenant le dos au mur. Au lendemain d’une défaite de 6 - 2 aux mains des Éperviers de Sorel, le jeudi 8 mai, les Louperivois n’ont plus le choix, ils doivent l’emporter ce soir au Centre Premier Tech pour forcer la tenue d’un septième et ultime match de la finale, dimanche à Sorel.

Jeudi, la troupe d’Éric Haley a vu les Sorelois marquer deux buts dans chacune des périodes. Michaël Pellerin avait pourtant ouvert la marque en première pour les 3L, avant que les Éperviers ne répliquent avec deux filets au derniers tiers de l’engagement.

Tirant de l’arrière 2 à 1 en deuxième, le numéro 57 des 3L, Kasey Kulczycki, a créé l’égalité avec son sixième but des séries. Moins de trois minutes plus tard, Sorel reprenait les devants… pour ne plus jamais les perdre.

Le jeu de puissance des Louperivois est tombé à plat, les unités d'avantage numérique étant incapable de capitaliser en quatre occasions. De leur côté, les Sorelois ont inscrit un but en trois tentatives.

VENDREDI DÈS 17 H 30

Dans la langue de Shakespeare, on parlerait d’une série de «homers», aucune équipe n’a encore perdu à domicile. Vendredi soir, les 3L tenteront donc d’éviter de voir les Éperviers soulever la Coupe Gilles-Rousseau sur leur propre glace.

En cas de victoire, Rivière-du-Loup retournerait au Colisée Cardin pour un septième match décisif dimanche, avec l’espoir de ramener la Coupe à la maison pour une première fois depuis mai 2016, justement contre ces mêmes Éperviers.

Le match débutera à 20 h au Centre Premier Tech, mais l'organisation invite les amateurs à un «tailgate» d'avant-match dès 17 h 30 devant l'aréna. Il y aura de la musique, des hot-dogs et des consommations.