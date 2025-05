Un match d’anthologie entre les 3L et les Éperviers 

Plus de 160 minutes de jeu, soit près de trois matchs complets, auront été nécessaires pour départager les 3L de Rivière-du-Loup des Éperviers de Sorel-Tracy, les 9 et 10 mai, au Centre Premier Tech. Un match d’anthologie, historique, qui entrera dans le livre des records de la ligue senior, mais aussi du hockey nord-américain.

Au cœur de la nuit, les Éperviers de Sorel-Tracy ont remporté un match interminable, le plus long de l’histoire de la LNAH - et de loin! - par la marque de 3 à 2. Le but vainqueur a été marqué par Marc Beckstead dans les deux premières minutes du 9e engagement. Oui, oui…à la 6e période de prolongation.

Cette réussite a permis aux Éperviers de Sorel-Tracy de remporter le championnat des séries de la Ligue nord-américaine de hockey et de mettre la main sur la Coupe Gilles-Rousseau. Les célébrations se sont déroulées au cœur de l’amphithéâtre louperivois, peu avant 4 h du matin, avec quelques dizaines d’heureux partisans.

Au total, près de 3200 personnes ont assisté aux 80 premières minutes de ce match tout à fait spécial. Elles étaient toujours plusieurs milliers quelques heures plus tard, les yeux un peu, beaucoup, plus petits. Vers 1 h 30, les «Go 3L Go!» se faisaient encore entendre avec vigueur. Vers 2 h, les «Olé, Olé, Olé» ont pris le relais. Les enfants dormaient alors dans les estrades, mais les partisans n’ont jamais abandonné leur équipe.

Les 3L menaient pourtant par deux buts après deux périodes, grâce à Thomas Belgarde et Olivier Garneau. Les visiteurs n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot, eux qui ont effectué la remontée pour forcer la prolongation au dernier tiers.

En surtemps, les deux équipes ont multiplié les offensives, accumulant d'innombrables chances de marquer et même quelques avantages numériques. Les gardiens Étienne Montpetit et Philippe Desrosiers n’ont cependant pas bronché. Ils ont été simplement phénoménaux.

Les deux cerbères ont d’ailleurs battu le record pour le plus grand nombre d’arrêts dans un seul match, surpassant le record précédent de Tristan Côté-Cazenave (83 arrêts), établi plus tôt cette saison. Montpetit détient maintenant la marque avec 89 tirs bloqués. Desrosiers a été élu joueur par excellence (MVP) des séries éliminatoires de la LNAH.

Le sort est cruel pour les joueurs des 3L de Rivière-du-Loup qui ont tout laissé sur la glace. Le mot fierté est cependant revenu dans chacune des entrevues d’après-match.

À noter : la rencontre a duré un total de 161 minutes et 33 secondes, battant ainsi le record du match le plus long de l’histoire de la LNAH, établi lors du premier match de cette même série finale (108 minutes et 52 secondes).

D'autres détails et entrevues suivront...