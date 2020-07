Direction la France pour Justine Pelletier 

La pandémie de COVID-19 est source de nouvelles opportunités pour la joueuse de rugby louperivoise, Justine Pelletier. L’athlète s’envolera prochainement pour la France afin de continuer son développement avec les Lionnes du Stade Bordelais, une équipe de première division.

Au cours des prochains mois, Pelletier aura ainsi la chance d’évoluer dans un calibre plus élevé. Surtout, elle jouera des matchs dans un pays où la culture du rugby est forte et importante. L’aventure promet d’être hors du commun.

L’opportunité s’est présentée grâce à l’entraineur-chef du Rouge et Or, Kevin Rouet, qui fait partie du programme national français de rugby. La Louprivoise sera accompagnée de quelques coéquipières du Rouge et Or de l’Université Laval.

Davantage de détails suivront…