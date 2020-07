Un nouveau défi réussi pour le Dr Guildo Côté 

Un défi sportif n’attend pas l’autre pour le Dr Guildo Côté de Témiscouata-sur-le-Lac. Quelques semaines à peine après avoir participé au 1000 kilomètres à vélo du Grand Défi Pierre Lavoie, voilà que le médecin s’est donné l’objectif de rouler pendant 24 heures au profit de la Fondation de la santé du Témiscouata. Un nouvel exploit qu’il a accompli du 18 au 19 juillet.

Grandement impliqué auprès de la Fondation depuis plusieurs années déjà, le Dr Guildo Côté a ainsi décidé de faire d’une pierre deux coups et d’utiliser sa passion pour le cyclisme, l’activité physique et les saines habitudes de vie afin d’aider la collecte de fonds de l’organisme qui est privé de ses activités de financement importantes.

Chaque année, la Fondation de la santé du Témiscouata recueille plusieurs dizaines de milliers de dollars grâce à des événements comme «Roulons et Golfons pour la Fondation», dont le président d’honneur est le Dr Côté. Malheureusement, pandémie de la COVID-19 oblige, celui-ci n’aura pas lieu en 2020.

«Je trouvais ça triste de ne rien faire et qu’il y ait un vide pour la fondation. C’était important de trouver quelque chose pour venir compenser un petit peu […] Le 24 heures à vélo nous permettait de mobiliser les gens et de recueillir un certain montant», a-t-il expliqué, soulignant que la cause lui est chère.

«Les besoins sont toujours plus grands.»

465 KILOMÈTRES

Parti vers 11 h samedi, l’athlète a parcouru le Témiscouata jusqu’au lendemain à la même heure. Son trajet l’a d’abord amené de Dégelis à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, puis autour du lac Témiscouata. Dimanche, il a visité le Transcontinental, avant de revenir vers Témiscouata-sur-le-Lac en milieu de journée.

«Pendant la nuit, j’ai fait des allez-retours sur les voies de service de l’autoroute 85. Je n’ai pas dormi du tout. Au final, j’ai roulé 465 kilomètres. C’était une belle aventure», a rigolé le Dr Côté, lundi, remerciant au passage les amis qui l’ont accompagné tout au long du parcours et les gens qui sont venus le saluer dans les municipalités visitées.

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 6000 $ avaient été amassés grâce à l’initiative. Cette somme est également appelée à s’accroitre, puisque de nouveaux dons doivent être comptabilisés. D’autres s’ajouteront aussi sans doute au cours des prochains jours.

Selon la directrice générale de la Fondation de la santé du Témiscouata, Louyse Desrosiers, l’implication du Dr Guildo Côté est un très beau cadeau. «Ce n’était pas une surprise, puisque le Dr Côté s’implique beaucoup dans notre milieu. Mais nous sommes évidemment très reconnaissants. La fin de semaine a été extraordinaire», a-t-elle partagé en début de semaine, soulignant que tous les dons sont appréciés et font une différence.

FAIRE UN DON

Les personnes intéressées à encourager le Dr Côté et la Fondation de la santé du Témiscouata peuvent d’ailleurs toujours le faire en visitant le https://fondationdelasantedutemiscouata.ca/. Une fois sur le site, regardez la section «Événements», puis cliquez sur «Défi 24hres Guildo Côté».