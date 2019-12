Rétrospective 2019, mai (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Bonification du soutien financier offert à la Table régionale de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata Denis Tardif, et la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Eve Proulx annoncent une hausse de l’aide financière versée à la Table régionale de concertation des aînés (TRCA) du Bas-Saint-Laurent de près de 400 000 $ d’ici 2023.

Un incendie sous haute surveillance à Saint-Alexandre

La théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. Parlez-en aux pompiers du Service de sécurité incendie KamEst (SSI kamEst) qui ont eu à gérer dimanche dernier l'incendie qui a complètement ravagé un ancien camp forestier situé sur le rang 2 Est à Saint-André-de-Kamouraska. Un brasier qu'ils ont eux-mêmes allumé... deux fois plutôt qu'une !

Perquisition à Rivière-du-Loup

Une perquisition en matière de stupéfiant a été menée le jeudi 2 mai en matinée dans une résidence de la rue des Cheminots dans le quartier Saint-Ludger à Rivière-du-Loup. Deux personnes ont été arrêtées, l'une d’âge mineur et l'autre d'âge adulte.

« On veut qu’ils deviennent des Louperivois » - Joanna Lortie

Joanna Lortie, vice-présidente de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, s’est tournée vers les immigrants pour combler un manque de travailleurs dans son entreprise. En collaboration avec le Centre d’éducation des adultes (CEA) de Kamouraska – Rivière-du-Loup, elle participe au programme de francisation offert à ces personnes voulant s’intégrer davantage dans leur nouvelle communauté.

Investissement de 160 833$ pour deux projets dans la région

Dans le but d’améliorer et de mettre à niveau les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air, une aide financière pouvant atteindre 160 833 $ est allouée au Club de randonnées Appalaches et à la Corporation d’aménagement du lac Témiscouata et de la rivière Madawaska inc. pour la circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

Notre-Dame-des-Neiges à la recherche de son gentilé

Un bon voisinage, mais une identité propre… voilà ce que recherche la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges, voisine immédiate de la Ville de Trois-Pistoles. Lors de la prochaine rencontre du conseil municipal, le 13 mai, les élus adopteront une résolution faisant état de leur désir de posséder un gentilé unique.

L’Héritage 1 a lancé sa saison le 4 mai

L’Héritage 1, qui assure la liaison entre Trois-Pistoles et Les Escoumins, reprendra du service ce samedi 4 mai. La première traversée est prévue pour 5 h 30.

Un bâtiment agricole est la proie des flammes à Saint-Michel-du-Squatec

La ferme Malenfant de Saint-Michel-du-Squatec, une entreprise familiale de troisième génération, a été la proie des flammes vers 22 h le 4 mai. La bâtiment est une perte totale et une centaine de bêtes ont péri dans l'incendie.

Une sortie spéciale pour dix ainés de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles et l’Association de personnes handicapées L’Éveil des Basques s’associent pour offrir une sortie au plus grand nombre d’ainés possible lors de la présentation du spectacle de l’Ensemble vocal Synergie, le 4 mai.

Sortie de route à Sainte-Françoise : le conducteur perd la vie

Un camion-citerne servant au transport de lait a effectué une embardée vers 6 h le 4 mai sur la route 293 à Sainte-Françoise. Le conducteur du poids lourd, André Lagacé âgé de 57 ans de L'Isle-Verte, a perdu la vie dans ces circonstances.

Intercepté à près de 200 km/h sur l'autoroute 20

Un jeune conducteur de 18 ans a appris à ses dépens que la vitesse excessive se paie à gros prix. Tôt dans la nuit du 5 au 6 mai, vers 3 h 35, les policiers du poste de la MRC de Kamouraska ont capté au radar un véhicule circulant à près de 200 km/h sur l’autoroute 20 ouest dans le secteur de Saint-Pascal.

Le 26e Gala des Chrysalides Desjardins fait rayonner la jeunesse entrepreneuriale

Le 26e Gala des Chrysalides Desjardins organisé par la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup avait lieu ce samedi 4 mai à l’Hôtel Levesque. Près de 150 personnes ont applaudi le succès d’une génération d’entrepreneurs motivés, ambitieux et fiers.

Chocolats Favoris lorgne la région de Rivière-du-Loup

Le chocolatier de l’heure au Québec, Chocolats Favoris, souhaite poursuivre son expansion à travers la province et l’ouverture d’une succursale en sol louperions serait souhaitée.

Québec octroie plus de 3,2 M$ à la Ville de Pohénégamook

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé le 7 mai au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, une aide financière de plus de 3,2 M$ pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers et d’un garage municipal à Pohénégamook.

Saint-Simon: Wilfrid Lepage démissionne

Le maire de Saint-Simon, Wilfrid Lepage, a remis sa démission hier soir lors de la séance du conseil municipal. Absent, c'est la directrice générale Nancy Dubé qui a ouvert une lettre cachetée dans laquelle le maire démissionnaire justifie son départ.

Un jour spécial pour Soucy Industriel

C’est le 8 mai 1975 que l’entreprise Adélard Soucy (1975) Inc. a installé son enseigne sur le bâtiment qui sera remplacé en 2019 par le nouveau siège social de Soucy Industriel. Quarante-quatre ans plus tard, les membres de la famille Soucy étaient présents au 217, rue Témiscouata à Rivière-du-Loup pour assister au retrait du symbole de cette entreprise louperivoise.

Les fréquences radio d'urgence au coeur d'un conflit à Saint-Clément

Malgré l'apparition des températures printanières, le climat demeure glacial entre la municipalité de Saint-Clément et l'entreprise Électronique Mercier. Sans entente d'ici le 15 mai, la caserne clémentoise pourrait perdre sa fréquence radio incendie, craignent les élus.

Le 26e Grand McDon permet d’amasser 122 700 $

Un dollar à lui seul peut nous sembler petit, mais de nombreux dons de ce montant font une très belle somme. C’est ce qu’on a pu constater à nouveau le 8 mai dernier dans le cadre du 26e Grand McDon qui a eu lieu dans les restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli.

Le Dôme : la nouvelle version de la Maison des Jeunes de Rivière-du-Loup

La réouverture officielle des locaux de la Maison des Jeunes de Rivière-du-Loup a eu lieu le 8 mai dernier. Des travaux de 325 000 $ ont été effectués sur le bâtiment à la suite d’un incendie qui l’avait passablement endommagé en juin 2018. On a également profité de cette pause pour apporter des améliorations à l’offre de services et lui donner un nouveau nom : Le Dôme.

Arrêté avec les capacités affaiblies par la drogue en plein jour à Rivière-du-Loup

Un conducteur âgé de 22 ans qui semble avoir confondu son véhicule avec une auto-tamponneuse a été arrêté par la Sûreté du Québec alors qu’il était endormi au volant dans le stationnement du Club des 50 ans et plus de la rue Frontenac à Rivière-du-Loup vers 15 h 30 le 9 mai.

Investissement de 1,1 M$ pour la modernisation du réseau Inforoute KRTB

Alors que la possibilité de la prolongation de l’autoroute 20 vers l’est du Québec est encore vive dans l’esprit de plusieurs citoyens, c’est plutôt une grande autoroute d’Internet, appelée l’Inforoute KRTB qui sera modernisée au cours des prochains mois dans la région. Un investissement de 1,1 M$ du gouvernement du Québec permettra de solidifier le réseau de fibres optiques qui relie les commissions scolaires et les municipalités de la région au reste du monde sur le Web.

Grands excès de vitesse sur l’autoroute 20

LE fait divers 2019, celui qui aura susciter le plus de réactions. De rutilantes voitures américaines, de la vitesse et de l’adrénaline… deux automobilistes originaires de Québec auraient pu faire partie de la série de films «Rapides et dangereux» lors de leur passage au Bas-Saint-Laurent, le lundi 13 mai. Mais contrairement à Dominic Toretto et sa bande, ils n’ont pas échappé aux autorités.

Mike Maclure nommé entraineur-chef des Albatros

Mike Maclure est devenu, ce mercredi 15 mai, le 7e entraineur-chef de l’histoire des Albatros midget AAA du Collège Notre-Dame. Décrit comme un très bon leader, l’homme de 29 ans s’amène à Rivière-du-Loup avec un bagage d’expériences déjà impressionnant.

Arrestation musclée au centre-ville de Rivière-du-Loup

Pour des clients du restaurant Mikes et des piétons se trouvant à l'intersection des rues Lafontaine et Ste-Anne, la scène ressemble à un film d'action. Vers 17 h 20, des autopatrouilles bloquent la rue. Des policiers, l'arme au poing, mettent en joue un homme qui se couche au sol avant d'être menotté et arrêté.

