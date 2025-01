Rétrospective 2024 : décembre

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Solidarité et entraide au 15, rue Frontenac

À peine ouverts et triés, les sacs de vêtements s’entassent rapidement dans le sous-sol du Club des 50 ans et plus de Rivière-du-Loup. En seulement quelques heures, la petite pièce où sont entreposés les dons se remplit. Menant un véritable travail de fourmi, des équipes de bénévoles de la section féminine de la Société Saint-Vincent-de-Paul passent plusieurs heures à traiter tous ces dons afin de redonner à la population.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/626912/solidarite-et-entraide-au-15-rue-frontenac



Un contrat en Europe pour Britanie Cauchon

Les quelques semaines que la cycliste Britanie Cauchon a passé en France à l’été 2024 auront été payantes. Après avoir développé des contacts et bénéficié d’une belle visibilité, l’athlète de Saint-Alexandre-de-Kamouraska joindra les rangs d’une formation française en vue de la saison 2025. Une étape importante pour celle qui vise toujours d’atteindre le niveau professionnel.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/626927/un-contrat-en-europe-pour-britanie-cauchon



Deux radars pédagogiques installés à Saint-Simon-de-Rimouski

Une campagne de sensibilisation à la sécurité routière a été lancée cet été par Saint-Simon-de-Rimouski pour accroitre les conditions de vie de ses citoyens. Dans la semaine du 24 novembre, la Municipalité a poursuivi ses efforts en installant deux radars pédagogiques à chacune des entrées de son village traversé par la route 132.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/627013/deux-radars-pedagogiques-installes-a-saint-simon-de-rimouski



Benoit Ouellet atteint la finale de Ma première Place des Arts

L’artiste louperivois Benoit Ouellet, alias Kourage, passe en finale du concours de chanson francophone Ma première Place des Arts, qui aura lieu le 23 janvier à la Cinquième salle, à Montréal.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/627447/benoit-ouellet-atteint-la-finale-de-ma-premiere-place-des-arts



Caroline Mailloux prouve que «tout est possible»

Quand Caroline Mailloux foulera les premiers kilomètres des Championnats du monde féminins Ironman, en octobre 2025 à Kona (Hawaï), elle pourra déjà dire mission accomplie. Peu importe le résultat, la résidente de Rivière-du-Loup sera là, parmi la crème des athlètes d’endurance au monde, sur le parcours d’une des courses les plus prestigieuses. Une place qu’elle n’aura pas volée, une récompense qu’elle aura aussi pleinement méritée.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/627409/caroline-mailloux-prouve-que-tout-est-possible



La CAQ répète une annonce de 2,97 M$ pour les infrastructures sportives

Le financement de 11 projets d’infrastructures sportives, récréatives et de plein air a été annoncé à nouveau le 10 décembre par le gouvernement du Québec, cette fois en présence de trois acteurs (le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage et le Club cycliste La Meute) qui ont bénéficié d’une partie de l’enveloppe de 2,97 M$.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/627691/la-caq-repete-une-annonce-de-297-m-pour-les-infrastructures-sportives



Propos haineux en ligne : un individu de Rivière-du-Loup accusé

La Gendarmerie royale du Canada (GRC), région de l’Est, a procédé le 11 décembre à l’arrestation d’un jeune homme de Rivière-du-Loup puisqu’il aurait publié des propos haineux sur les réseaux sociaux Telegram et X. Les infractions auraient été commises à partir de juillet 2023, jusqu’à cette arrestation.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/627804/propos-haineux-en-ligne-un-individu-de-riviere-du-loup-accuse



Une hausse des tarifs de la SQ dure à avaler

Les municipalités de la province ont reçu leur facture à payer pour les services de la Sûreté du Québec en 2025. Pour des villes du KRTB, l’augmentation des couts est beaucoup plus élevée que l’indice des prix à la consommation (IPC). Une hausse à laquelle ne s’attendaient pas Michel Nadeau et Denis Blais, maires de Saint-Antonin et de Témiscouata-sur-le-Lac.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/627664/une-hausse-des-tarifs-de-la-sq-dure-a-avaler



Encore de l’incertitude malgré 10 M$ supplémentaires pour la francisation

Québec a injecté un montant de 10 M$ qui sera versé au ministère de l’Éducation afin d’augmenter l’offre de francisation dans la province. Cette annonce, qui a été effectuée le 5 décembre par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Jean-François Roberge, survient quelques jours après de nombreuses manifestations visant le maintien de ces services destinés aux adultes.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/627663/encore-de-lincertitude-malgre-10-m-supplementaires-pour-la-francisation



«Ça fait longtemps que je n’ai pas eu autant de plaisir» - Charles Massey

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la nouvelle aventure européenne du joueur de hockey Charles Massey a débuté comme un véritable feu d’artifice. Non seulement l’athlète du Témiscouata est le joueur le plus productif de son équipe, le Brive Hockey Club de Brive-La-Gaillarde, il trône également au tout premier rang des meilleurs pointeurs de la division 3 française.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/628008/ca-fait-longtemps-que-je-nai-pas-eu-autant-de-plaisir-charles-massey



Incendie suspect dans un bâtiment désaffecté à Rivière-Bleue

Un important incendie s’est déclaré tôt le 15 décembre dans une usine de sciage désaffectée, sur la rue de la Frontière Ouest (route 289), à Rivière-Bleue. À l’arrivée des premiers intervenants sur les lieux, vers 5 h du matin, l’embrasement du bâtiment était généralisé.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/628091/incendie-suspect-dans-un-batiment-desaffecte-a-riviere-bleue



Le taux de diplomation est en hausse au Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Les nouvelles sont bonnes en cette fin d’année 2024 pour le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Son rapport annuel 2023-2024 révèle que le taux de diplomation après 7 ans a atteint 82,5 %, un écart positif de 3,2 % par rapport au réseau public provincial (79,3%).

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/627931/le-taux-de-diplomation-est-en-hausse-au-centre-de-services-scolaire-de-kamouraska-riviere-du-loup



Budget 2025 : «une bouffée d’air» pour les citoyens de Rivière-du-Loup

La hausse de taxes municipales de la Ville de Rivière-du-Loup se limitera à 1,64 % en 2025, soit l’équivalent de l’augmentation de l’Indice des prix à la consommation du Québec. L’objectif principal poursuivi par l’administration municipale pour les prochaines années est de geler la dette, ou même de la faire diminuer, en mettant la pédale douce sur les nouveaux investissements.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/628222/budget-2025-une-bouffee-dair-pour-les-citoyens-de-riviere-du-loup



Le BMR de Rivière-du-Loup accueillera un Pronature en ses murs

Bonne nouvelle pour les amoureux de chasse, de pêche et de plein air de la région, Avantis Coopérative a annoncé, ce 18 décembre, l’ajout de la bannière Pronature dans sa division détail. Le BMR de Rivière-du-Loup sera donc complètement réaménagé afin de laisser un espace de 4 000 pieds carrés pour cette nouvelle boutique. Les travaux nécessiteront un investissement de 1,5 M$ et débuteront en janvier 2025.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/628391/le-bmr-de-riviere-du-loup-accueillera-un-pronature-en-ses-murs



Trois-Pistoles, avec les portes et le cœur ouverts

Invitée à prendre la parole en faveur de la relance de l’École d’immersion en langue française de Trois-Pistoles, Yvette Rambour, une ancienne étudiante de l’Université Western Ontario a ouvert une fenêtre sur la richesse de son parcours, fortement influencé par la communauté pistoloise.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/628268/trois-pistoles-avec-les-portes-et-le-cur-ouverts



La traverse Bas-Saint-Laurent – Charlevoix lève l'ancre pour Cacouna

C'était un véritable secret de polichinelle, et c'est maintenant confirmé: après 115 ans d’existence à Rivière-du-Loup, la traverse mettra le cap sur Cacouna dès 2028. La vice-première ministre Geneviève Guilbault en a fait l'annonce ce jeudi 19 décembre à l'Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/628451/la-traverse-bas-saint-laurent-charlevoix-leve-lancre-pour-cacouna



La population devra se mobiliser pour l’avenir de l’église St-Patrice, alerte la Fabrique

La Fabrique de Rivière-du-Loup s’inquiète de l’avenir de l'église St-Patrice, la dernière à être utilisée pour le culte de la religion catholique à Rivière-du-Loup. Alors que d’importants travaux devront être menés, elle estime que la population louperivoise devra se mobiliser et démontrer un intérêt à protéger cet édifice dès 2025.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/628577/la-population-devra-se-mobiliser-pour-lavenir-de-leglise-st-patrice-alerte-la-fabrique



La générosité d’un barbier viking

Ce sont souvent les plus petits gestes, ceux que ne coutent pas d’argent, mais surtout du temps, qui sont les plus appréciés et qui ont le plus d’impact. C’est d’autant plus vrai en cette période des Fêtes où le sapin n’est pas aussi garni d’une maisonnée à une autre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/628590/la-generosite-dun-barbier-viking



Une verrière à l’esprit de Noël

Les passants et automobilistes empruntant la rue Bernier à Rivière-du-Loup, près de l’École la Croisée I, ne peuvent s’empêcher de détourner le regard devant la maison de Nelson Caron et Lise Michaud d’où s’échappent des scintillements de lumières multicolores. Le couple louperivois a transformé sa verrière en petit village de Noël pour la période des Fêtes.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/628637/une-verriere-a-lesprit-de-noel