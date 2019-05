Québec octroie plus de 3,2 M$ à la Ville de Pohénégamook

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, a annoncé le 7 mai au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, une aide financière de plus de 3,2 M$ pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers et d’un garage municipal à Pohénégamook.



Le financement des travaux sera complété par la Ville de Pohénégamook. Il s’agit d’un investissement totalisant 5 M$. «Je me réjouis de cet investissement, qui est une excellente nouvelle pour la Ville de Pohénégamook. Il témoigne de l’importance qu’accorde notre gouvernement au développement de collectivités durables et prospères, toujours au grand bénéfice des citoyens», a commenté Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup–Témiscouata

Le nouveau bâtiment viendra corriger des problèmes relatifs à la sécurité et combler un important manque d'espace. «À l’aube de ses 50 ans, Pohénégamook est fière de démontrer une fois de plus qu’elle s’avère définitivement tournée vers l’avenir. Avec la construction de ce bâtiment multifonctionnel, notre communauté dynamique se verra assurément dotée d’une infrastructure moderne alliant sécurité et efficacité. Ceci permettra à notre municipalité de poursuivre sa mission d’améliorer continuellement les services à ses citoyens», ajoute Louise Labonté, mairesse de Pohénégamook.

Le nouveau bâtiment regroupera les services des trois casernes d’incendie actuelles ainsi que le garage municipal. Il comprendra notamment dix portes de garage, des espaces de rangement, des bureaux administratifs, ainsi que des espaces de vie pour les employés.

L’aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d’agrandissement ou de réfection d’infrastructures municipales afin d’assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 5 M$. La contribution financière du gouvernement du Québec s’élève à 3,25 M$.