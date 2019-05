Grands excès de vitesse sur l’autoroute 20

De rutilantes voitures américaines, de la vitesse et de l’adrénaline… deux automobilistes originaires de Québec auraient pu faire partie de la série de films «Rapides et dangereux» lors de leur passage au Bas-Saint-Laurent, en fin d'avant-midi, lundi. Mais contrairement à Dominic Toretto et sa bande, ils n’ont pas échappé aux autorités.

Des agents de la Sûreté du Québec ont ainsi intercepté les deux conducteurs téméraires qui circulaient ensemble à plus de 160 km/h en direction de Rivière-du-Loup, peu après 11 h 30. Ils ont été arrêtés à la hauteur de Notre-Dame-du-Portage.

«Grâce aux signalements de citoyens, nos agents ont été en mesure de bien se positionner et de capter les grands excès de vitesse (GEV) au radar», explique le porte-parole de la SQ, Claude Doiron. «Les conducteurs voulaient tester leur véhicule, mais les policiers leur ont fait comprendre que le réseau routier n’était pas l'endroit pour le faire.»

Les amateurs de voitures et de performance remarqueront que les deux hommes étaient au volant d’une Dodge Challenger SRT Hellcat et d’une Dodge Charger SRT Hellcat, des modèles qui développent plus de 700 chevaux de puissance. Les voitures étaient toutes les deux de couleur orange brulé avec des lignes noires. Elles étaient immatriculées «F» pour utilisation à des fins commerciales.

«Les conducteurs ont reçu des constats d’infraction s’élevant respectivement à 1303 $ et à 1228 $. De plus, leurs permis de conduire ont été sanctionnés de 14 points d'inaptitude et ils ont été automatiquement suspendus pour les sept prochains jours», a ajouté le sergent Doiron.

Les «muscle cars» ont été remorqués, puis remisés, à Rivière-du-Loup.

La Sûreté du Québec encourage les citoyens à continuer de dénoncer les comportements irresponsables dont ils sont témoins sur le réseau routier.