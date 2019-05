Saint-Simon: Wilfrid Lepage démissionne

Le maire de Saint-Simon, Wilfrid Lepage, a remis sa démission hier soir lors de la séance du conseil municipal. Absent, c'est la directrice générale Nancy Dubé qui a ouvert une lettre cachetée dans laquelle le maire démissionnaire justifie son départ.

En poste depuis 2013, M. Lepage a pointé deux principaux facteurs, soit sa santé et une ambiance de travail tendue. «Je pensais toujours que le climat allait s’améliorer, mais il est de plus en plus tendu. Je me suis trompé, il empire», a-t-il écrit.

Selon Mme Dubé, à l'automne dernier le médecin personnel de M. Lepage lui avait fortement suggéré de mettre en veilleuse ses occupations municipales au profit de sa santé.

C'est la promairesse, Jacqueline D'Astous, qui assurera l'intérim jusqu'au déclenchement de l'élection pour trouver un successeur.