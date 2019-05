Une sortie spéciale pour dix ainés de Trois-Pistoles

La Ville de Trois-Pistoles et l’Association de personnes handicapées L’Éveil des Basques s’associent pour offrir une sortie au plus grand nombre d’ainés possible lors de la présentation du spectacle de l’Ensemble vocal Synergie, le 4 mai.

Présentée dans le cadre du projet du Carrefour action municipale et famille pour faire du 4 mai le plus grand rassemblement intergénérationnel au Québec, l’activité permettra à dix ainés d’obtenir gratuitement leur billet pour profiter du spectacle, gracieuseté de la Ville de Trois-Pistoles. L’Éveil leur offre aussi le service de transport collectif pour l’occasion.

Cette initiative vise à briser l’isolement social des ainés en favorisant leur inclusion et leur participation à différentes activités sociales et culturelles de leur milieu. Les dix heureux élus qui recevront l’un des billets offerts font partie de la clientèle d’un des trois organismes communautaires suivants, soit le Périscope des Basques, le Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB) et la Cuisine collective Croc-Ensembles des Basques.

L’Éveil propose à tout citoyen de Trois-Pistoles de bénéficier gratuitement de son service de transport collectif le 4 mai en soirée en vue d’assister au spectacle se déroulant à l’école secondaire. Les gens désirant se prévaloir de cette offre unique doivent s’inscrire en contactant l’Éveil au plus tard le jeudi 2 mai avant 16 h en composant le 418 851-2861 afin de réserver une place dans l’autobus. Les gens intéressés doivent être disponibles dès 19 h afin de prendre place dans la salle vers 19 h 40, l’heure de passage du transport devant être confirmée le vendredi 3 mai par les ressources de l’Éveil auprès de chaque personne inscrite. Seuls les résidents de Trois-Pistoles peuvent se prévaloir de cette offre et l’inscription est obligatoire. Le service de transport inclut l’aller et le retour, de la résidence à l’école secondaire.