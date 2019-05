Le 26e Grand McDon permet d’amasser 122 700 $

Un dollar à lui seul peut nous sembler petit, mais de nombreux dons de ce montant font une très belle somme. C’est ce qu’on a pu constater à nouveau le 8 mai dernier dans le cadre du 26e Grand McDon qui a eu lieu dans les restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, Témiscouata-sur-le-Lac, La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli.

Cette campagne de bienfaisance a permis d’amasser 122 700 $, un sommet pour Pierre Dubillard, propriétaire des franchises McDonald’s de la région. «Un gros merci à mes employés, à nos clients, à nos bénévoles et aux organismes qui ont mis la main à la pâte. Le Grand McDon est une réussite magistrale dans la région», a mentionné M. Dubillard.

En effet, Pierre Dubillard, avec ses cinq restaurants, figure au premier rang (résultat préliminaire) parmi les franchisés au Canada. «Quatre de ces restaurants sont dans le top 10 au Canada», a-t-il noté. «À Rivière-du-Loup, la zone près du restaurant devait être marquée en rouge sur Google Maps tellement il y avait de véhicules qui faisaient la file pour venir», a-t-il lancé.

Rappelons que pour l’occasion, un don de 1 $ était versé à la cause pour tous les achats de boissons chaudes, de Joyeux festin ou de Big Mac. 75% des sommes amassées seront remises à des organismes locaux, plus précisément cette année à 27 organisations. L’œuvre des Manoirs Ronald McDonald recevra l’autre 25% des montants pour permettre à des proches d’enfants malades d’être hébergés au Manoir Ronald McDonald de Québec à peu de frais, ou gratuitement. Environ 25% des familles qui utilisent cet hébergement proviennent du Bas-Saint-Laurent.

L’an dernier, une somme de 90 000 $ avait été obtenue. L’effort collectif et l’ajout d’un cinquième restaurant, soit Saint-Jean-Port-Joli avec une récolte de 20 000 $, ont donc permis d’établir ce nouveau record de 122 700 $. Les montants recueillis lors de la journée du 8 mai s’ajoutent aux activités de financement organisées toute l’année tels que des BBQ, la cabane à sucre et le tournoi de quilles, la vente de Joyeux festin et d’articles promotionnels.