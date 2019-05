Sortie de route à Sainte-Françoise : le conducteur perd la vie

Un camion-citerne servant au transport de lait a effectué une embardée vers 6 h le 4 mai sur la route 293 à Sainte-Françoise. D’après la Sûreté du Québec, le conducteur âgé d’une cinquantaine d’années originaire de L'Isle-Verte a perdu la vie dans ces circonstances.

Le poids lourd a quitté la route dans une courbe, franchi un fossé et a poursuivi sa course sur une centaine de mètres avant de s’immobiliser dans un champ près de bâtiments de ferme. «Le conducteur aurait pu avoir un malaise en conduisant, c’est l’hypothèse privilégiée. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans cet accident», explique Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec. Il ajoute qu'un coroner et la Commission des normes, de l'équité de la santé et de la sécurité au travail ont été mis au fait du dossier.

Des enquêteurs de la SQ étaient sur les lieux en matinée afin de faire la lumière sur les circonstances de cette sortie de route. Un large périmètre de sécurité a été élaboré près de la scène d’accident. La circulation a été partiellement entravée dans ce secteur de la route 293 à Sainte-Françoise.