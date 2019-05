Mike Maclure nommé entraineur-chef des Albatros

Mike Maclure est devenu, ce mercredi 15 mai, le 7e entraineur-chef de l’histoire des Albatros midget AAA du Collège Notre-Dame. Décrit comme un très bon leader, l’homme de 29 ans s’amène à Rivière-du-Loup avec un bagage d’expériences déjà impressionnant.

Maclure succède ainsi à Eudore Aucoin qui s’est retiré au terme de la dernière saison pour des raisons personnelles. Sa candidature s’est démarquée parmi une vingtaine de dossiers reçus.

Le directeur général des Albatros, Christian Caron, estime avoir trouvé en lui l’homme qui cadre le mieux avec la philosophie du Collège Notre-Dame et de l’organisation elle-même.

«J’avais entendu parler de Mike à quelques reprises déjà. Il a un parcours sans faute à tous les niveaux où il a évolué», a-t-il partagé. «Quand Jocelyn Thibault et Stéphane Robidas, des sommités du hockey québécois, te disent que c’est le meilleur, tu écoutes. Je suis convaincu qu’il est l'homme de la situation pour nous.»

Mike Maclure est diplômé en sciences de l’activité physique appliquées à l’entrainement. Il a travaillé au sein du programme Hockey de l’école secondaire du Triolet et de la Structure intégrée des Cantonniers de Magog, champions dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec en 2017 et 2018.

Les formations qu’il a dirigées ont remporté une douzaine de championnats et elles se sont illustrées à plusieurs niveaux. Il a aussi été élu entraineur de l’année dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec, division bantam AAA relève, en 2017-2018.

«C’est un gars qui a beaucoup de leadership, une capacité de rassembleur que j’ai rarement vue. Ses joueurs acceptent leur rôle et ils sont plusieurs à se mettre en évidence dans ses équipes. Leur succès est collectif», poursuit Christian Caron. «On a des bons coachs au Québec et je pense qu’il en fait partie. C’est un gars qui fait l’unanimité tant auprès des joueurs et que des parents.»

Une affirmation que corrobore d’ailleurs Charle Truchon des Albatros du Collège Notre-Dame. Le prometteur défenseur a fait partie de l’Équipe Québec qui a remporté la médaille d’or aux derniers Jeux du Canada. Mike Maclure était du voyage avec le personnel d’entraineurs de la formation québécoise.

«C’est un entraineur proche de ses joueurs, un gars qui est toujours disponible pour discuter», confirme-t-il. «C’est un coach super compétitif et je suis convaincu qu’il va nous amener à nous dépasser et à atteindre nos objectifs.»

CARBURER AUX DÉFIS

En point de presse, mardi, le nouvel entraineur-chef s’est dit très reconnaissant d’avoir l’opportunité de rejoindre les Albatros. Il a mentionné être un homme de défis et il est déterminé à rendre à l’organisation ses lettres de noblesse.

«Je suis conscient qu’il y a une culture et des valeurs à ramener à l’organisation et c’est pour cela que je suis ici. Je veux faire progresser les joueurs, autant sur la glace qu’à l’école, et rendre les gens de la région fiers de leur équipe», a-t-il dit. «Je ne sais pas ce qui manquait l’année dernière, mais je veux des joueurs qui ont une bonne éthique de travail. Je dis souvent qu’ils contrôlent trois choses : leur concentration, leur discipline et leurs efforts. Ils vont être jugés là-dessus et j’espère que la communauté va également nous juger là-dessus et non nécessairement à nos résultats ou notre fiche. Chose certaine, on veut une équipe qui sera excitante à voir jouer.»

Chez les Albatros, Mike Maclure sera accompagné des entraineurs adjoints Guillaume Vallée, qui en sera à sa troisième saison avec l’équipe, et Jérôme d’Astous, qui assumera la responsabilité des gardiens de but pour une deuxième année.