S’imprégner de passions et de l’énergie de tournages

Un commentaire de Lydia Barnabé-Roy

Je n’ai pas eu à chercher bien loin mes coups de coeur 2024. Les rencontres ont été nombreuses et les couvertures médiatiques d’activités l’ont été tout autant. Toutefois, deux personnes passionnées et deux événements bien particuliers m’ont fait vibrer cette année et ont retenu mon attention.

Étrangement, les deux entrevues qui m’ont davantage marquée ont été réalisées dans la même période, soit vers la fin février et le début mars. Je me suis rendue pour la première fois dans la municipalité de Saint-Guy, aujourd’hui ville de Lac-des-Aigles, et communément appelée «Shanghai» en blague par mon intervenant, Michel April, un photographe d’oiseaux. Je suis allée le rencontrer chez lui, puisqu’il s’agit de l’endroit où il capture la faune ailée en images avant d’en faire des recueils photographiques.

C’est lors d’une journée froide et venteuse que je m’y suis aventurée. Nous avons fait l’entrevue, avant que j’enfile mon pantalon de neige et me rende avec M. April dans la petite cabane derrière sa maison où il observe mésangeais, geais bleus, plectrophanes des neiges et j’en passe. Une expérience humaine, belle et enrichissante qui rejoignait également mes intérêts. À lire » Un artiste au service de la beauté…et des oiseaux, publié le 18 mars 2024.

La seconde personne qui m’a touchée est l’autrice Anne-Marie Turcotte, native de Dégelis. Je n’ai pu malheureusement rencontrer l’écrivaine en personne, puisqu’elle habite maintenant au Manitoba. L’entrevue a donc dû être téléphonique, ce qui ne l’a pas empêchée d’être intéressante. Rapidement j’ai aimé l’idée de la «terri-oralité» retrouvée dans son roman et celle de mettre de l’avant le territoire et les légendes du Témiscouata. Et en lisant le livre, j’ai eu un véritable coup de coeur. Tous les propos tenus en entrevue ont résonné en moi, ont fait du sens et m’ont accompagné à l’écriture de cet article. À lire » Le Témiscouata, la terre maternelle d’Anne-Marie Turcotte, publié 17 mars 2024.

Concernant les deux évènements auxquels j’ai pris part et que j’ai adoré couvrir, ils ont aussi été réalisés dans le même laps de temps. Le premier, qui m’a énormément fait vibrer, est le passage de Yan England avec des acteurs québécois reconnus (Éric Bruneau, Claude Legault, Magalie Lépine-Blondeau et la jeune Milya Corbeil-Gauvreau) sur le bord du fleuve à Notre-Dame-du-Portage. Une première dans ma jeune carrière de journaliste.

Être sur un plateau de tournage, voir des comédiens qu’habituellement je vois dans ma télévision, être témoin des scènes d’un film à paraitre, observer l’envers du décor d’un plateau ont composé cet après-midi d’aout. Le vent dans mes cheveux et le cœur rempli, je ne pouvais me sentir plus reconnaissante de vivre ces moments précieux grâce à mon travail. À lire » Le Bas-Saint-Laurent au cœur du film «Fanny Cloutier», publié le 22 aout 2024.

Et un mois plus tard, j’ai déjà pu revivre une expérience de tournage, mais complètement différente. L’aspect intimiste de Notre-Dame-du-Portage a fait place aux odeurs d’essence et de grondements de moteur au cœur de Rivière-du-Loup alors que la rue Lafontaine a accueilli un Monster truck. Ma collègue et moi avons eu l’opportunité de prendre place dans l’automobile de poursuite, soit celle qui filmait le véhicule monstre. Nous avons vécu de vives accélérations, ce que je n’avais jamais expérimenté auparavant et qui m’ont sortie de ma zone de confort.

Nous avons aussi pu voir l’engouement de cet évènement auprès de la population. Des centaines de curieux ont été attirés par le spectacle dans une si petite rue. Ils ont été choyés, eux qui ont pu voir le Monster truck en action avec des voitures écrasées en plein centre-ville. Un souvenir qui restera gravé dans notre mémoire collective. À lire » Un «Monster Truck» s'amuse au coeur de Rivière-du-Loup, publié le 12 septembre.

Plusieurs autres personnes ont aussi rendu mon année plus belle. Je pense notamment à la rencontre avec Talk au Musique Fest avec ma collègue, la réalisation de ma première entrevue en anglais pour mon article sur la bibliothèque vivante avec Nathalià Byrro Gauthier, à Réjean Chouinard, à Gaston Pelletier ainsi qu’au duo composé de Marc Beaudet et William Bélanger. J’ai aussi adoré découvrir la station d’observation des bélugas de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk, Putep’t-awt.