Le 26e Gala des Chrysalides Desjardins fait rayonner la jeunesse entrepreneuriale

Le 26e Gala des Chrysalides Desjardins organisé par la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup avait lieu ce samedi 4 mai à l’Hôtel Levesque. Près de 150 personnes ont applaudi le succès d’une génération d’entrepreneurs motivés, ambitieux et fiers.

C’est sous le thème « Rayonne » que le comité organisateur a tinté cette soirée en visitant les moments forts de l’année, les bons coups et les incontournables. L’animation, orchestrée par Carol-Ann Dionne et Michel Sirois, en a fait sourire plus d’un par ses pointes d’humour et de nostalgie.

Marie-Amélie Dubé d’Agence MAD s’est vu remettre le prix Achat | Relève | Intégration par Côté Ouellet Thivierge, notaires et conseillers juridiques pour l’acquisition de la Rumeur du Loup, magazine culturel, communautaire et citoyen. Katy Sirois, pour sa part, a reçu le prix Nouvelle entreprise, présenté par le Centre local de développement (CLD) de la région de Rivière-du-Loup. Le prix Innovation, présenté par Premier Tech, a été remis à Martin Gagnon, Kathy Rioux et Mathieu Lemieux de Norva Véhicule d’Aventure. Finalement, Barbara St-Pierre Tanguay a reçu le prix Intrapreneur, remis par la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Rivière-du-Loup.

En plus d’un Chrysalide, les gagnants ont remporté plus de 3 500 $ en chèques-cadeaux offerts par Raymond Chabot Grant Thornton, Vitalité économique, CIEL-FM et CIBM 107 et Info Dimanche.

Le Fonds d’investissement jeunesse de Rivière-du-Loup a remis une bourse de 3 000 $ à Annabelle Dumais de Annabelle Dumais – Services Financiers. Cette bourse vise à souligner le sens de l'entrepreneuriat, le leadership et les performances des jeunes entrepreneurs ayant le vent dans les voiles. La Jeune Chambre de Rivière-du-Loup en a aussi profité pour introniser Mario Landry au Club des Membres bâtisseurs de son organisme pour sa grande implication et sa contribution à l'essor de sa localité.

Didier Rioux s’est vu décerner le prix Jeune entrepreneur Desjardins qui récompense la performance générale de l’entreprise, l’implication personnelle et professionnelle du lauréat et son rayonnement global dans notre milieu.

Toutes les capsules et les entrevues réalisées avec les récipiendaires sont disponibles en ligne sur la page Facebook d’Info Dimanche.