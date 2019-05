Un jour spécial pour Soucy Industriel

C’est le 8 mai 1975 que l’entreprise Adélard Soucy (1975) Inc. a installé son enseigne sur le bâtiment qui sera remplacé en 2019 par le nouveau siège social de Soucy Industriel. Quarante-quatre ans plus tard, les membres de la famille Soucy étaient présents au 217, rue Témiscouata à Rivière-du-Loup pour assister au retrait du symbole de cette entreprise louperivoise.

«C’est une journée riche en émotions pour nous, et particulièrement pour ma mère, ç’a toujours été son enseigne», a mentionné Frédérick Soucy qui dirige aujourd’hui les destinées de cette entreprise louperivoise fleurissante. «D’avoir amené l’entreprise aussi grosse, je ne pensais pas voir ça un jour», a mentionné Lise Chouinard, sa mère.

Le président-directeur général constitue la troisième génération à la barre de la compagnie qui compte en 2019 plus de 200 employés déployés à Rivière-du-Loup et à Fermont sur la Côte-Nord. Elle obtient des contrats notamment dans le nord du Québec et de l’Ontario, au Nunavik et au Nunavut.

L’investissement pour le nouveau siège social est d’environ trois millions de dollars, soit une nouvelle construction qui sera érigée là où se trouve son bâtiment historique de la rue Témiscouata. «Nous voulons améliorer nos installations et notre image corporative. On disait à des clients qui voulaient venir nous rencontrer dans nos installations à Rivière-du-Loup, ‘’ne vous déplacez pas, nous irons vous voir’’, tellement nos bureaux étaient désuets», a indiqué le gestionnaire.

Les travaux de construction débuteront officiellement en juin. Les employés de l’entreprise devraient intégrer leurs nouveaux locaux l’automne prochain. Afin de faciliter la transition, c’est en fait 60% du nouveau siège social qui sera construit en 2019. Outre les bureaux administratifs, la première phase hébergera les services d'ingénierie, des ressources humaines et d’un espace projet. Les locaux administratifs situés au sud seront maintenus durant la période de construction en 2019. La deuxième phase sera réalisée au printemps 2020, elle sera une partie locative destinée à attirer tout près de l’entreprise certains partenaires avec qui elle travaille.

EN CROISSANCE

Le succès d'affaires de l'entreprise Soucy Industriel a permis à la louperivoise de figurer en 2018 au 413e rang du classement des 500 entreprises à croissance rapide au Canada, le «Growth 500». À noter que ce classement annuel inclut tous les secteurs d'activités. C'est le magazine d'affaires basé à Toronto, Canadian Business, propriété de Rogers Media, qui produit cette classification annuelle depuis maintenant 30 ans.

«Notre croissance fut de 50% en un an, nos employés ont réalisé 330 000 heures de travail. Je remercie tous les membres de notre équipe et nos partenaires d’affaires. Nous avons des employés qui sont à l’œuvre 365 jours par année, sept jours sur sept et 24 heures sur 24, ça n’arrête pas dans les minières», a souligné le PDG.

L’entreprise louperivoise cumule en fait 88 ans d’expérience en réparation, maintenance, reconditionnement et fabrication sur-mesure d’équipements industriels et machineries lourdes. En 2017, elle a fait l’acquisition de RDL Métal (anciennement Atelier de Soudure Rivière-du-Loup), un atelier de soudure et d’usinage en activité depuis 1956 à Rivière-du-Loup. Cette acquisition permettait de poursuivre avec force sa croissance.

«Bravo à la famille Soucy pour cette croissance, c’est un bel exemple de réussite qui contribue à l’essor sur la rue Témiscouata», a souligné Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup.