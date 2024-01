Rétrospective 2023 : octobre 

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

3,5 M$ annoncés à l’inauguration de l’usine agrandie de Verbois à Rivière-du-Loup

Verbois a inauguré l’agrandissement de son usine à Rivière-du-Loup de belle façon ce 5 octobre. Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont attribué près de 3,5 M$ à l’entreprise louperivoise gérée, depuis 2021, par les cinq actionnaires Pierre-Olivier Charest, Aglaée Côté Gilles D’Amours, Marie-Ève D’Amours et Étienne Gagnon.

PABA : vers un nouveau «carrefour maritime» à Trois-Pistoles

Après des années de démarches, d’incertitudes et de doutes, l’avenir du Parc de l'aventure basque en Amérique (PABA) semble finalement positif et prometteur. Plusieurs organismes du milieu, tous reliés au domaine maritime, souhaitent s’y rassembler afin de développer un projet commun. Un «carrefour maritime» qui permettra d’assurer leur pérennité, mais aussi celle de ce lieu mythique laissé vacant depuis 2016.

Un pas de recul dans le projet de conversion du Monastère Sainte-Claire

Le projet de conversion du Monastère Sainte-Claire bat de l’aile. En raison de la flagrante montée des couts de construction, le Groupe Aténa, responsable du dossier, est forcé de le mettre sur pause.

Découverte d’une deuxième espèce d’écrevisses au lac Témiscouata

Des écrevisses à pinces bleues ont été découvertes dans les eaux du lac Témiscouata. Alain Tardif, citoyen engagé de Témiscouata-sur-le-Lac, a observé et photographié un spécimen inerte pendant sa tournée décennale du plan d’eau cet été.

L’observation a par la suite été confirmée à Info Dimanche par le ministère de l’Environnement de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Noël chez nous met officiellement fin à ses activités

À la mi-octobre, la Ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup et Tourisme Rivière-du-Loup ont annoncé avoir pris la décision de mettre officiellement fin aux activités de Noël chez nous et de dissoudre la corporation de gestion et ses actifs, venant ainsi confirmer ce qui était devenu une évidence au cours des dernières années.

Michel Fortin-Bélanger couronné champion canadien

Le trialiste Michel Fortin-Bélanger a été l’étoile du plus récent championnat national de trial CMA 2023, lequel était disputé chez lui, à Notre-Dame-du-Portage, les 1er et 2 octobre. Non seulement a-t-il démontré tout son talent devant proches et amis, il a enlevé les deux épreuves et remporté le titre de champion canadien.

Un grand chelem pour les jeunes de la région des Basques

Organisée par le Fonds BR et marquée par la présence d’une équipe des Capitales de Québec, la 2e édition de la Classique automnale Les Buts Remplis a permis d’amasser 22 553 $ pour les jeunes de la région des Basques, le samedi 7 octobre, au Stade Paul-Émile-Dubé de Trois-Pistoles.

L’école St-David de Pohénégamook revampe sa cour de récréation

Le personnel de l’école primaire St-David de Pohénégamook (quartier Sully) a inauguré sa toute nouvelle cour de récréation le 10 octobre. Le projet initié en 2020 a été réalisé à partir de l’été 2022. Des investissements de 122 000 $ ont été nécessaires pour sa mise en place.

Homme en crise à Cacouna : le suspect est maitrisé

L’opération policière qui s’est déroulée pendant plus de 24 heures sur la rue du Patrimoine à Cacouna a pris fin peu avant 21 h, le jeudi 12 octobre. Un résident de la Place Saint-Georges a été arrêté. Deux semaines plus tard, à la fin du mois, il a été accusé de meurtre au Palais de justice de Rivière-du-Loup.

Chaîne de vie : Au-delà du don d’organes

Le don d’organes, c’est davantage qu’un donneur qui sauve la vie d’un receveur. La source de cette chaine de vie se déploie au-delà de ce lien et des différents maillons permettant les transplantations. Ses racines proviennent des familles… de celles qui perdent leurs êtres chers et qui réussissent à les laisser partir afin de sauver des vies de personnes malades. Une entrevue à lire avec la présidente et fondatrice, Lucie Dumont.

Nathan Ruest-Lajoie est champion du monde en équipe

Le quilleur Nathan Ruest-Lajoie se souviendra longtemps de son voyage aux championnats du monde de quilles 2023. L’athlète de Témiscouata-sur-Lac a offert de très bonnes performances. Comble de bonheur, l’équipe masculine, dont il faisait partie, a remporté la médaille d’or de la compétition organisée au Koweït.

La plateforme d’observation du béluga inaugurée à Cacouna

Le ciel était couvert et gris, le fleuve moins étincelant qu’il ne l’est lors des grandes journées d’été, mais l’ambiance était tout de même à la fête et à la reconnaissance au cœur de la montagne de Gros-Cacouna, le 16 octobre. La Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuky y a inauguré sa nouvelle plateforme d’observation du béluga. Un site surplombant le fleuve, unique au Québec, qui permettra un maillage entre la culture wolastoway, la science, l’éducation et la protection des mammifères marins.

Agir maintenant pour s’adapter aux changements climatiques

Saint-Mathieu-de-Rioux a été l’hôte du tout premier Grand rendez-vous régional de l’adaptation aux changements climatiques du Bas-Saint-Laurent, le 19 octobre. Cet évènement visait à concerter les efforts de tous les acteurs afin d’accroitre la résilience régionale pour lutter contre les changements climatiques. «L’inaction n’est pas une option», avait lancé le président de la Table régionale des élu[e]s municipaux du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé.

Chaîne de vie : Lucie Dumont reçoit le Prix H.H.-Stern

Alors que le vendredi 13 est synonyme de malheur pour de nombreuses personnes, il en a été tout autre pour la présidente et fondatrice de Chaîne de vie, Lucie Dumont. Lors de cette journée superstitieuse d’octobre, elle s’est rendue à Ottawa afin d’y recevoir le Prix H.H.-Stern décerné par l’Association canadienne des professeurs de langues secondes (ACPLS) qui reconnait les pratiques pédagogiques innovantes.

Pierre-Olivier Pelletier, ambassadeur de la cuisine canadienne

Quand Pierre-Olivier Pelletier s’est envolé pour l’une des plus prestigieuses compétitions culinaires au monde, au début du mois d’octobre, il souhaitait contribuer à la reconnaissance de la cuisine canadienne sur la scène internationale. Et maintenant qu’il est revenu de cette expérience hors de l’ordinaire comme l’un des jeunes chefs les plus prometteurs sur la planète, son objectif n’a pas changé. Il est plus décidé que jamais à poursuivre cette mission hors des frontières du pays.

Églises de Rivière-du-Loup : la Fabrique a le feu vert des paroissiens

La Fabrique de Rivière-du-Loup a obtenu le feu vert pour aller de l’avant avec un appel de projets visant la vente de trois de ses immeubles parmi les églises de Saint-François-Xavier, Saint-Ludger et de Saint-Patrice ainsi que le presbytère de cette dernière, le 23 octobre.

Quelques jours plus tard, cependant, il a été mis au clair que l’église St-Patrice n’allait pas être mise en vente. La Fabrique a décidé de la conserver comme lieu de culte.

Claude Duguay lauréat du prix Dollard-Morin

Ceux qui ont la chance de le connaitre vous le diront, Claude Duguay, ex-enseignant au Département de techniques d’intervention en loisir au Cégep de Rivière-du-Loup, est au monde du plein air ce que la montagne est au Népal, incontournable. Aventurier, guide professionnel, son apport a été reconnu alors qu'il a reçu le prix Dollard-Morin pour la région du Bas-Saint-Laurent le vendredi 13 octobre dernier.

Démolition du Motel Loupi de Rivière-du-Loup

Le Motel Loupi de Rivière-du-Loup, qui a été un établissement hôtelier iconique de la rue de l’Ancrage, dans le secteur de la Pointe, a été démoli le 25 octobre. Les travaux permettront éventuellement de laisser place à un important ensemble résidentiel.

Mesure d’expulsion suspendue: «J’attends avant de crier victoire» -Simon Croz

Une importante étape a été franchie dans le dossier d’immigration de Simon Croz. Le Pistolois d’adoption, visé par une mesure d’exclusion par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), a reçu la confirmation qu’il n’était plus forcé de quitter le pays.

La reconversion de l’église de Saint-Antonin reste dans les cartons

Le projet de conversion de l’église de Saint-Antonin en salle multifonctionnelle devra attendre encore plusieurs années, a confirmé le maire Michel Nadeau à Info Dimanche à la fin octobre. «S’en aller dans un projet où ça commence à être divisé, on ne s’embarquera pas là-dedans», a confié l’élu.

Daisy, l’intervenante qui a du flair

Où qu’elle aille, on la remarque ou on la cherche du regard, elle est la star. Que ce soit à la cafétéria, dans l’un des nombreux corridors du Cégep, en salle de classe, au carrefour étudiant, Daisy ne passe jamais inaperçue. Un chien d’assistance d’établissement à découvrir dans ce texte paru à la fin octobre.

Et si l’intérêt est là, découvrez aussi l’histoire de Max, un chien qui est au cœur d’une activité parascolaire de zoothérapie à l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

