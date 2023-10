Un grand chelem pour les jeunes de la région des Basques 

Organisée par le Fonds BR et marquée par la présence d’une équipe des Capitales de Québec, la 2e édition de la Classique automnale Les Buts Remplis a permis d’amasser 22 553 $ pour les jeunes de la région des Basques, le samedi 7 octobre dernier, au Stade Paul-Émile-Dubé de Trois-Pistoles.

«Au-delà d’une compétition amicale de balle-molle, cet évènement a pour objectif de lever des fonds afin d’encourager les jeunes de la région des Basques à pourchasser leurs rêves, peu importe leur champ d’intérêt, a rappelé Benoît Rioux, fondateur et administrateur du Fonds BR. Après avoir frappé un circuit lors de la première édition, on vient de réussir un grand chelem!»

Dans la journée de samedi, le Fonds BR en a profité pour remettre 10 000 $ à différentes associations sportives, soit 5000 $ au Baseball mineur de Trois-Pistoles, 3000 $ au Club de gymnastique Les Gymnoss et 2000 $ au Club de patinage artistique Les Étincelles.

Au cours de sa première année d'existence, le Fonds BR a maintenant versé un total de 23 500 $ à la communauté des Basques, dont 10 000 $ directement aux jeunes de la région, notamment grâce au programme de bourses de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Ce programme cherche à inspirer et guider les jeunes vers leurs plus grands rêves.

Trois-Pistoles, une communauté tissée serrée

Encore une fois, les citoyens et les citoyennes de la région ont répondu présents et ont fait preuve de générosité lors la 2e édition de la Classique automnale Les Buts Remplis. Le Fonds BR tient par ailleurs à exprimer sa gratitude envers la Ville de Trois-Pistoles, partenaire de la première heure, pour son audace et sa confiance.

«L'initiative présentée par Benoît l'année dernière était déjà une belle réussite, et il a réussi à maintenir cet élan cette année, a souligné le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert. Aider les jeunes qui font une différence positive dans leur communauté grâce à un événement sportif rassembleur et divertissant est une cause noble.»

Le Fonds BR souligne également l’apport important de la MRC Les Basques, par le biais du Fonds de soutien aux projets structurants.

La Fromagerie des Basques l’emporte

Sur le terrain, les spectateurs ont eu droit à du jeu enlevant et plusieurs séquences spectaculaires. L'équipe de la Fromagerie des Basques, représentée par de nombreux joueurs du club de baseball senior de Trois-Pistoles, a enlevé les honneurs du tournoi, à la suite d’une victoire de 14 à 8 contre Construction Michaël Bérubé en grande finale. Ces deux mêmes équipes avaient fait les frais de la finale en 2022 alors que Construction Michael Bérubé l’avait emporté.

Le parcours des Capitales, qui comptait notamment sur la présence du joueur-étoile David Glaude, s’est arrêté en demi-finale contre la Fromagerie des Basques.

«Quand on m’a demandé de venir ici et d’être le président d’honneur, je n’ai pas hésité, c’est une magnifique cause, a témoigné Glaude. D’avoir réussi à amasser près de 23 000 $ pour les jeunes de Trois-Pistoles et des environs dans une seule et même édition du tournoi, c’est fou!»