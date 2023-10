3,5 M$ annoncés à l’inauguration de l’usine agrandie de Verbois à Rivière-du-Loup

Verbois a inauguré l’agrandissement de son usine à Rivière-du-Loup de belle façon ce 5 octobre. Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont attribué près de 3,5 M$ à l’entreprise louperivoise gérée, depuis 2021, par 5 actionnaires.

Cette somme a permis un agrandissement de 3 300 pieds carrés à l’usine de même que l’ajout de 2 nouvelles cellules robotisées CNC et la concrétisation de l’acquisition des actions des nouveaux propriétaires. Selon le président de Créations Verbois, Gilles D’Amours, 2 M$ ont été nécessaires pour effectuer les travaux et acquérir les nouveaux équipements. Le projet a débuté quelques mois seulement après l’acquisition de l’entreprise par les actuels actionnaires en 2021.

Deux prêts de 2 964 000 $ ont été versés aux propriétaires par le gouvernement du Québec et Investissement Québec. Une somme non remboursable de 519 914 $ a aussi été accordée à Verbois par l’entremise du Programme Innovation Bois, du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Par cet agrandissement majeur, la capacité de production est considérablement augmentée, souligne M. D’Amours. Grâce aux CNC qui effectuent les tâches plus rapidement et efficacement, la réalisation de panneaux de bois est multipliée par cinq.

CONTRER LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE

Opérationnels depuis juillet dernier, les robots permettent à Créations Verbois de contrer la pénurie de main-d’œuvre. À eux seuls, ils remplacent entre 10 et 12 ressources humaines. Toutefois, Gilles D’Amours est clair, aucun employé n’a perdu son travail.

Ces nouveaux équipements aident à consolider les emplois en place par la croissance de l’entreprise. Deux nouvelles personnes ont même été engagées pour s’assurer du bon fonctionnement des robots.

L’équipe de Verbois travaille 4 jours par semaine pendant 10 heures. Le vendredi, deux techniciens travaillent avec les robots afin de prendre de l’avance pour le lundi. Les employés sont donc approvisionnés dès leur entrée à l’usine et prêts à assembler les meubles. «C’est vraiment un avantage important», soutient le président.

L’entreprise a aussi un système de bonus qui bénéficie à l’équipe partage M. D’Amours : «Par exemple, si notre objectif est de 180 000 $ de meubles dans une semaine, s’il est atteint c’est 50 $ de plus dans la paye des employés. Ça ça parle»

UN MARCHÉ EN EXPANSION

Depuis la création de Verbois en 1999, l’entreprise a énormément évolué. Tel que l’a rapporté la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, le fondateur, André Boucher, a tout commencé dans son appartement. À leur arrivée, les propriétaires avaient déjà des idées d’expansion, ce qu’ils ont concrétisé dans les derniers mois.

«On ne peut rien prendre pour acquis. Si on arrête aujourd’hui, on recule en fait. Alors c’est toujours bien de voir des entreprises, surtout en région, investir dans l’avenir […]. Ils ont [déniché] un contrat avec le plus grand fournisseur de meubles au Québec, il faut juste y croire», a confié le ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete. Les actionnaires de l’usine de Rivière-du-Loup se sont récemment entendus avec Tanguay afin de distribuer leurs meubles.

Avec l’amélioration de son bâtiment, Créations Verbois se lancera aussi à la conquête du marché américain. Dès l’acquisition de l’entreprise, les actionnaires n’ont pas caché leur désir d’étendre la vente de leurs meubles à l’extérieur du Canada. Ils tenteront de développer Verbois dans le pays voisin dès la semaine prochaine puisqu’ils y auront déjà une rencontre d’affaires.