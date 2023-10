Michel Fortin-Bélanger couronné champion canadien 

Le trialiste Michel Fortin-Bélanger a été l’étoile du plus récent championnat national de trial CMA 2023, lequel était disputé chez lui, à Notre-Dame-du-Portage, la fin de semaine dernière. Non seulement a-t-il démontré tout son talent devant proches et amis, il a enlevé les deux épreuves et remporté le titre de champion canadien.

Certainement l’un des favoris de l’événement, l’athlète s’est illustré devant certains des meilleurs trialistes au Canada. Dominant, il a terminé sur la première marche du podium lors des deux manches de samedi et dimanche dans la catégorie «Expert».

«Ça s’est super bien passé», s’est réjoui Michel Fortin-Bélanger en début de semaine. «La journée de dimanche a commencé avec quelques petits problèmes techniques, mais ça ne m’a pas retardé et j’ai réussi à garder la tête. Ç’a été vraiment une belle saison.»

Félix Fortin-Bélanger a lui aussi très bien performé, concluant la compétition en troisième position, toujours dans la catégorie la plus relevée. La lutte a d’ailleurs été chaudement disputée avec l’Ontarien Jonathan English qui l’a finalement devancé au classement final.

Ces résultats offrent aux trois compétiteurs une avance pour représenter le Canada au Trial des Nations, la plus importante compétition internationale de moto trial, qui sera présentée en Espagne en septembre 2024.

Dans la classe «Avancé», le paternel Paul-Yvan Bélanger a confirmé qu’il était toujours aussi performant, puisqu’il a remporté la compétition. Le champion s’est imposé contre le Québécois Alexis Horik (Baie-St-Paul) et un autre athlète de la Saskatchewan.

Près de quarante participants – dont plusieurs de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan – ont fait la route pour participer à ce championnat de la Canadian Motorcycle Association.

Ce n’était pas la première fois que la famille Fortin-Bélanger, composée de véritables passionnés, était l’hôte d’un championnat national de moto trial à Notre-Dame-du-Portage. Il y a toutefois plus d’une décennie que ce n’était pas survenu. L’organisation s’est d’ailleurs dite très heureuse du nombre de participants qui ont pris part aux deux manches.

CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS

Notons que Michel Fortin-Bélanger a également remporté le championnat québécois de moto trial, devant son frère Félix. Il a remporté l’ensemble des manches au programme, dont certaines étaient également disputées à la maison à Notre-Dame-du-Portage.

Il s’agit d’un énième titre pour Fortin-Bélanger qui est certainement l’athlète de sa discipline le plus décoré au pays depuis de nombreuses années. En septembre, il a fait le voyage en France afin de participer au prestigieux Trial des Nations. Il s’agissait d’une troisième participation pour lui à cette compétition de grande envergure.