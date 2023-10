Homme en crise à Cacouna : le suspect est maitrisé

L’opération policière qui se déroulait depuis près de 24 heures sur la rue du Patrimoine à Cacouna a pris fin peu avant 21 h, ce jeudi 12 octobre. La Sûreté du Québec a confirmé en soirée que la situation est maintenant «sous contrôle».

Le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole à la SQ, a précisé que l’homme en crise et possiblement armé qui tenait les policiers en haleine depuis la veille à la Place Saint-Georges, a finalement été contrôlé et arrêté.

Le suspect a ensuite été transporté de façon préventive vers l’hôpital par une ambulance accompagnée de véhicules policiers. «Il rencontrera les enquêteurs lorsque son état le permettra», a complété M. Tremblay.

Selon les informations préliminaires, le groupe d’intervention tactique de la SQ aurait mené une intervention peu avant 21 h dans le bâtiment de Place Saint-Georges, situé en plein coeur de Cacouna. L'homme était barricadé depuis la veille. Sur les réseaux sociaux, des résidents du secteur ont signalé avoir entendu plusieurs déflagrations lors de l'intervention de l'équipe spécialisée de la SQ. Des vidéos confirment ces informations.

Rappelons que le suspect a forcé les services d'urgence à ériger un large périmètre de sécurité près de l’intersection des rues du Patrimoine et de l’Église, à partir de mercredi soir. Avant le déploiement des policiers, plusieurs détonations avaient aussi été entendues.

Plus d'une vingtaine de résidents de l'immeuble ont rapidement été évacués et ils ont pu trouver refuge à la salle paroissiale, où ils ont passé la nuit du 11 au 12 octobre. Le groupe tactique d'intervention de la SQ a été déployé pendant la nuit et il y est demeuré toute la journée.

En fin de journée, jeudi, une trentaine de personnes évacuées ont été transportées par autobus vers l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup afin d'y être hébergées pour la nuit. Un repas leur a aussi été fourni par la Municipalité et la Croix-Rouge.

D’autres détails suivront le 13 octobre.