L’École Vision et la Maison l’Autnid, «Ensemble tout simplement»

L’École Vision s’associe avec la Maison l’Autnid dans le cadre du projet «Ensemble tout simplement». Un projet novateur mis en place à l’initiative d’Helen Thornton qui réunit les élèves de l’école Vision et les adhérents de la Maison de l’Autnid.

Info Dimanche a eu l’occasion de rencontrer les élèves et deux membres de l’équipe pédagogique de l’École Vision, Christine Mousseau et Helen Thornton, lors de la matinée du jeudi 8 mai.

La naissance de ce projet entre les élèves de l’école vision d’une moyenne d’âge de 9 ans et les adultes de plus de 21 ans à la Maison de l’Autnid a pour but de favoriser leur inclusion. Malgré l’écart d’âge entre les participants, la diversité et la créativité sont au cœur de l’initiative.

Si les enfants appréhendaient cette nouvelle approche au début, ils apprécient désormais cette initiative. À présent, les enfants attendent patiemment ces rencontres afin de pratiquer des activités ludiques comme des animations, des puzzles ou encore des jeux de carte. Christine Mousseau titulaire de la classe des 3e,4et 5e année félicite l’implication de ces élèves.

«Ils sont très contents, attentifs aux détails autour des personnes autistes comme leur sensibilité au bruit, leur préférence de jeu. Ils prennent conscience de ce que représente l’inclusion et la diversité. Un vrai lien se créer», explique Mme Mousseau.

L’École Vision, cherche à jouer un rôle actif au sein de sa communauté. En prônant des valeurs comme l’engagement, le partage et surtout l’innovation, Helen Thornton souhaite aller au-delà des stéréotypes associés aux écoles privées.

«Nos projets sont grand ouverts à la communauté car pour le bien-être d’un enfant à l’intérieur de notre école c’est important. C’est avant tout un travail d’équipe: les parents, les élèves, les professeurs, la communauté. Que ce soit une école publique ou privée nous avons la même mission c’est l’apprentissage.» souligne Mme Thornton.

QUAND L’UNION FAIT LA LECTURE

L’avancée de cette initiative soulève plusieurs idées qui commencent à voir le jour. La future sortie d’un livre collaboratif est prévue, de quoi marquer d’une belle manière la fin d’année. À l’occasion une autre rencontre aura lieu entre les élèves de l’École Vision et les membres de la Maison de l’Autnid. Ce livre vient clôturer une année d’échange et des moments de partage.

«Son contenu est variée et tellement riche car il comporte des photos souvenirs des adultes de la maison de l’Autnid avec nos élèves de l’école Vision, des dessins mais aussi des récits tout le monde a contribué à l’écriture du livre. Élèves et professeurs de l’école vision se sont prêtés au jeu que ce soit en français ou en anglais», rapporte Mme Mousseau titulaire des 3e,4e et 5e année.

Pour l’école vision, l’avenir de l’éducation passe par l’inclusion.