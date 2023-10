Noël chez nous met officiellement fin à ses activités

Des représentants du comité de transition du festival Noël chez nous se sont rencontrés récemment afin de prendre position sur la poursuite des activités. De façon conjointe, la Ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup et Tourisme Rivière-du-Loup, annoncent avoir pris la décision de mettre officiellement fin aux activités de Noël chez nous et de dissoudre la corporation de gestion et ses actifs, venant ainsi confirmer ce qui était devenu une évidence au cours des dernières années.

«Nous avons eu de très belles années avez Noël chez nous, explique Valérie Gauthier, porte-parole du comité de transition et directrice du Service loisirs, culture et communautaire de la Ville. La population a toujours répondu présent et nous avions su nous démarquer des autres municipalités en offrant aux résidents et aux visiteurs un événement hors de l’ordinaire. Malgré cela, les énergies nécessaires à son organisation et la difficulté à trouver des ressources, des enjeux mis en relief pendant la pandémie, ont ouvert la porte à une réflexion en profondeur. C’est donc la fin pour Noël chez nous, ainsi que pour la formule temporaire Rivière-du-Loup en Fêtes.»

D’autres initiatives ont vu le jour, dans les dernières années, pour souligner la période des fêtes. À la Ville, de nombreux efforts sont mis chaque année à mettre en place Esprit de Noël, une programmation d’activités pour tous les goûts qui proposent aux Louperivois et aux nombreux visiteurs de bouger, de se rassembler et de festoyer pendant tout le mois de décembre, une façon de garder bien vivante la frénésie du temps des fêtes.

«Pour une 3e année, la MRC soutient financièrement la tenue de la Boutique des Fêtes organisée par Tourisme Rivière-du-Loup. Nous souhaitons maintenir notre appui à cet évènement festif qui offre une belle vitrine à nos artisans et contribue à l’achat de produits locaux», souligne le préfet Michel Lagacé. La Boutique des Fêtes bénéficie également du soutien financier de la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne, ainsi que de nombreux autres partenaires locaux tels que la Ville de Rivière-du-Loup, le CLD de la région de Rivière-du-Loup et la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup.

Une assemblée des membres aura lieu prochainement pour entamer la suite du processus. Un inventaire des actifs devra être fait, ce qui permettra de se départir du matériel excédentaire et de lui donner une seconde vie. Les recettes des ventes, le cas échéant, seront versées à un organisme du milieu qui demeure à déterminer. Une vérification comptable et une signification de dissolution auprès du Registraire des entreprises du Québec viendront compléter les démarches de dissolution, souhaitée au plus tard le 31 décembre 2024.

Noël Chez nous à Rivière-du-Loup a vu le jour il y a 17 ans, alors qu’une importante cohorte de bénévoles motivés, engagés et dynamiques faisaient de Rivière-du-Loup et sa région rien de moins que la capitale de Noël au Québec. Présenté au début du mois de novembre, l’événement représentait la première sortie du père Noël en sol québécois et donnait le coup d’envoi aux autres activités du genre dans la province, ce qui constituait une grande fierté pour les organisateurs. À l’apogée de sa présentation, l’événement attirait plusieurs milliers de participants.