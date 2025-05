Tourisme hivernal 2025 : succès au Bas-Saint-Laurent

Après une saison hivernale 2025 plutôt complète, Tourisme Bas-Saint-Laurent se réjouit des résultats positifs générés liés au taux de fréquentation. Avec d’importantes précipitations de neige la pratique des sports d’hiver, notamment la motoneige, le ski, la raquette et le fat bike a été favorisée. Grâce à ses 1 800 km de sentiers, la région confirme son statut de destination prisée pour les amateurs de plein air.

Le président-directeur général, Pierre Levesque, souligne l’impact économique que représente la session hivernale. «La quantité de neige a un effet direct sur les retombées économiques générées par la pratique de la motoneige et des sports d’hiver. À elle seule, la motoneige rapporte plus de 21,8 M$ en retombées annuellement. Selon les hôteliers, c’est une année record!»

UNE SAISON DE MOTONEIGE RÉUSSIE

Bien que l’hiver a débuté sans chutes de neige, les sentiers ont été ouverts pendant 10 semaines, de la mi-janvier à la mi-mars, grâce aux tempêtes de février et mars qui ont lieu. En revanche, l’hiver précédent avait été difficile pour la motoneige en raison du manque de neige conséquent. Cette année, les accumulations de chutes de neige ont entraîné des défis d'entretien pour les 13 clubs de motoneige du Bas-Saint-Laurent. Malgré la fermeture d’un tronçon qui a limité l’accès à Rimouski, les hébergements ont tout de même bien accueilli les visiteurs.

PLUSIEURS ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Les amoureux de la nature et des sports de plein air, ont pu bénéficier de la présence d’autres activités sur une période d’ouverture qui s’est prolongée jusqu’en avril pour certains centres de ski. Par la même occasion on constate aussi une augmentation de fréquentation. Les touristes ont pu pratiquer plusieurs types de ski grâce aux vastes étendus.

Si on prend le cas du ski alpin, il y a 3 stations de ski familiales au Bas-Saint-Laurent pour un total de 72 pistes. Le Mont Biencourt a été ouvert jusqu’au 19 mars, le Mont Saint-Mathieu jusqu’au 13 avril et le Mont-Comi jusqu’au 21 avril.

En ce qui concerne le ski de fond sur les 380 km de sentiers disponibles 20 sites sont accessibles. La période d’ouverture s’est prolongée jusqu’au 30 mars pour la Foulée de Saint-Modeste et jusqu’au 11 avril pour le Club de ski de fond et de raquettes de Saint-Antonin.

Et pour finir la région offre près de 342 km de sentiers de raquette répartis sur un total de 27 sites et 115 km de sentiers de fat bike sur 5 sites.

FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS

D’après les statistiques émises par les résultats de l’enquête sur la fréquentation des établissements d’hébergement. Le rapport montre que le taux d’occupation dans les hébergements touristiques du Bas-Saint-Laurent sont stables avec une moyenne de 37,8 % pour les mois de janvier, février et mars 2025, soit une légère baisse de 2,2 % comparativement à 2024.

Cet hiver en janvier 2025, le taux d’occupation des établissements d’hébergement a pu atteindre 35,6 %, ce qui représente une légère baisse de 1,3 % par rapport à l’hiver de janvier 2024, mais une hausse de 2,1 % comparativement à celle janvier 2019.

En février, l’occupation a été de 39,5 %, c’est d’ailleurs le plus haut taux d’occupation parmi les 3 mois. Comparativement à l’an dernier cela représente un recul de 1,9 % mais une hausse légère au-dessus de l’année 2019 avec un écart positif de 0,4 %.

Pour terminer le mois de mars à un taux d’occupation qui s’établi à 38,4 %, une baisse de 3,2 % par rapport à 2024, mais tout de même 0,7 % au-dessus du niveau de 2019.

En moyenne, pour les trois mois d’hiver cette année 2025, le taux d’occupation a été de 37,8 %, affichant une baisse de 2,2 % par rapport à l’année 2024, mais une progression de 1,1 % comparativement à l’année 2019.

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIVERSIFIÉE

Pour réaliser sa campagne de promotion hivernale, plusieurs actions ont été déployés pour communiquer auprès des visiteurs. Tout d’abord le site web www.bassaintlaurent.ca a généré un grand Traffic avec 209 244 visiteurs et 813 072 pages vu pour la période de décembre à mars 2025. Ce qui représente une augmentation de 10,5% par rapport à 2023, le temps de navigation a doublé par rapport à l’an dernier et les internautes consultent plus de pages.

Plusieurs personnes ont consulté les réseaux sociaux du Bas-Saint-Laurent, 5 484 personnes se sont abonnées à la page. Et plus de 2 642 personnes ont participé au concours motoneige. Le choix stratégique d’utiliser plusieurs vecteurs de communication a bien fonctionné puisque cela a permis de toucher un grand nombre de personnes.